Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119680
ALTIN
163.353
DOLAR
3.7805
STERLİN
5.3106
EURO
4.6786

Yeşiltepe Esnaf Odasında seçim yapıldı

Yeşiltepe Esnaf Odası’nın seçimi yapıldı. Yeşiltepe Esnaf Odası’nın genel kurulu Yeşiltepe-Sinema Durağı’nda bulunan bir kahvehanede gerçekleştirildi.

Yeşiltepe Esnaf Odasında seçim yapıldı

Yeşiltepe Esnaf Odası’nın seçimi yapıldı. Yeşiltepe Esnaf Odası’nın genel kurulu Yeşiltepe-Sinema Durağı’nda bulunan bir kahvehanede gerçekleştirildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 13:39
Yeşiltepe Esnaf Odasında seçim yapıldı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Oda başkanları ile birlikte Oda’nın üyeleri katıldılar. Yeşiltepe Esnaf Odası’nın genel kurulunda başkanlığa Tevabil Polat getirildi.

Genel Kurulda tek liste ile aday olan Tevabil Polat Yeşiltepe Esnaf Odası başkanlığına seçilirken, yönetim kuruluna ise Orhan Ünalır, Selahattin Yılmaz, Veysel Kınay, Kadir Kömürcü, Abuzer Kayan ve Ali Akay getirildi. Denetim Kuruluna ise Hamit Polat, Ali Tosun ve Hakan Güler seçildiler.(Bülten)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeşiltepe Esnaf OdasıSeçimMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRK BAYRAKLI DESTEK
TÜRK BAYRAKLI DESTEK
DAL KIRILMALARI İÇİN AÇIKLAMA
DAL KIRILMALARI İÇİN AÇIKLAMA
BBP teşkilatından Rektör Kızılay’a ziyaret
BBP teşkilatından Rektör Kızılay’a ziyaret

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim