Yeşiltepe Esnaf Odasında seçim yapıldı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in divan başkanlığını yaptığı genel kurula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Oda başkanları ile birlikte Oda’nın üyeleri katıldılar. Yeşiltepe Esnaf Odası’nın genel kurulunda başkanlığa Tevabil Polat getirildi.

Genel Kurulda tek liste ile aday olan Tevabil Polat Yeşiltepe Esnaf Odası başkanlığına seçilirken, yönetim kuruluna ise Orhan Ünalır, Selahattin Yılmaz, Veysel Kınay, Kadir Kömürcü, Abuzer Kayan ve Ali Akay getirildi. Denetim Kuruluna ise Hamit Polat, Ali Tosun ve Hakan Güler seçildiler.(Bülten)