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Yeşilçam Caddesi’nde çalışmalara devam

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Caddesi’nin devamı olan ve Tandoğan Mahallesi’ni Göztepe Mahallesi’ne bağlayan 700 metrelik yolda değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapıyor. Yol üzerinde ayrıca kavşak düzenlemesi de gerçekleştiriliyor.

Yeşilçam Caddesi’nde çalışmalara devam

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Caddesi’nin devamı olan ve Tandoğan Mahallesi’ni Göztepe Mahallesi’ne bağlayan 700 metrelik yolda değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapıyor. Yol üzerinde ayrıca kavşak düzenlemesi de gerçekleştiriliyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:36
Yeşilçam Caddesi’nde çalışmalara devam

Kuzey Kuşak Yolu’nun önemli arterlerinden biri olan bu hat, Yeşilçam Caddesi’ne bağlanıyor. Göztepe ve Tandoğan mahallelerini birleştiren yolda ilk olarak altyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, düzenleme çalışmaları kapsamında yolda kaldırım, cep otoparklar ve bisiklet yolları yapıyor. Aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarının da yapılacağı yol, yakın zaman içerisinde hizmete girecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Sinan Çeçen de katıldı.

NELER YAPILACAK?

2018 yılı içerisinde 21 caddeyi prestij caddeye dönüştüreceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilçam Caddesi’nin devamı olan 700 metrelik hatta 14 metre genişliğinde yol, 2.5 metre genişliğinde cep otoparklar, 1.2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolu ve kaldırımlar yapacaklarını söyledi.

Ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarının da yapılacağını ifade eden Başkan Polat, “Tandoğan ve Göztepe Mahallelerimizi birleştiren yolumuz Kuzey Kuşak Yolunun önemli bir parçası. Yeşilçam Caddemizdeki çalışmaları tamamladık. Yeni yüzüyle hemşerilerimize hizmet veriyor. Hemen devamını da tamamlayarak yakın zamanda hizmet verir hale getireceğiz. Bulunduğumuz bölge hızla gelişiyor. Bu gelişime paralel olarak, ihtiyaçları hemen gideriyoruz. Cadde ve sokaklarımızı Malatya’ya yakışır hale getiriyoruz” ifadelerinde bulundu. (Bülten) busabahmalatya.com

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Yeşilçam CaddesiçalışmalarDevamMalatya
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