Yerli restoran zinciri, 13’üncü şubesini İstanbul’a açtı

22 yıl önce Antakya’da tavuk döner yaparak sektöre giriş yapan Kebo markası 13’üncü şubesini İstanbul’da açtı.

22 yıl önce Antakya’da tavuk döner yaparak sektöre giriş yapan Kebo markası 13’üncü şubesini İstanbul’da açtı. İstanbul Milletvekili Av. Mihrimah Belma Satır ve ünlü aktör Nuri Alço’nun da katıldığı Kadıköy’deki şube açılışına halk da yoğun ilgi gösterdi.

Kebo Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kıral, şube açılışında yaptığı konuşmada, sene sonuna kadar şube sayısını 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Kalitemizden ödün vermeden büyümeye devam ediyoruz. Sene sonunda şube sayısını 20’ye çıkarmayı ve bir Türk markası olarak dünya devleriyle önce Türkiye’de sonra da küresel arenada rekabet etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türk mutfağının böylesine zengin ve görkemli olup, son derece sağlıksız ve lezzetsiz fast food restoranlara yenik düştüğünü görmekten büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Kıral, "Kendi çiftliğimizde özenle yetiştirdiğimiz tavuklarımız ve yine kendi tesislerimizde ürettiğimiz tamamen doğal ve son derece lezzetli soslarımızla bu durumu tersine çevireceğiz" diye ekledi.