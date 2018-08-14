YERLİ MALI ÇAĞRISI

Doların aşırı derecede yükselişine bir tepki de Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kırteke ile Yönetim Kurulu üyelerinden geldi. Dernek binasında DÜN bir basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getiren Başkan Kırteke, önemli açıklamalarda bulundu.

Doların aşırı yükselişini herkesin takip ettiğini ifade eden Başkan Kırteke, bunu kısa zamanda aşacaklarını söyledi.

İNSANLARIMIZA ZARAR VERİYOR

Döviz kurumdaki yükselişin bütün sektörü etkilediğini dile getiren Başkan Kırteke, “Döviz kurlarında yaşanan bu aratış sadece bizi değil, bütün sektörleri etkiliyor. Bunların önüne geçebilmek için işleyişi tamamen durdurmamamız lazım. Hem müteahhit olarak hem sanayiciler olarak bütün iş dallarında işleyişin durmaması gerek. Çok hızlı bir şekilde değil ama sağlam adımlarla ilerlemeliyiz. İnşallah, dolar kısa sürede kendi bandına oturacak ve bu sıkıntıları da bir şekilde atlatacağız. Bize zarar veriyor mu? Tabi ki zarar veriyor. Sektöre, işadamlarına ve insanlarımıza zarar veriyor. Ama biz bu zarlara da katlanıp, Allah’ın izniyle bunu da aşacağız” ifadelerine yer verdi.

BÜTÜN MALZEMELERE ZAM GELDİ

PVC’ye yüzde 16 zam geldiğini hatırlatan Başkan Kırteke, “Malatya ekonomisinde aslında tabi ki kayısı ve inşaat ön planda. İnşaat sektöründe bütün malzemelere zam geldi. Demir bugün 4 bin 500 bandında. PVC’ye bugün itibari ile yüzde 16 zam geldi. Eskiden bir meslektaşımız 150-200 daire yapıyorken, bugün ister istemez bunu yüz daire bantlarına çekmesi lazım. Bu ne demektir? Çalışan işçinin maaşına, kullanılan malzemeye yansıyacak. Biz bunların önüne nasıl geçeriz, Türkiye’de ve Malatya’da bu krizden nasıl kurtuluruz? Müteahhitler olarak, yerli malı kullanmamız lazım. Eğer yerli malı kullanır isek, Dolar’ın artışı ve ekonomideki krizde bizi çok etkilemez. Arkadaşlarımdan ricam, bütün kullanacakları malları yerli malı olarak tercih etsinler. Malatya’yı etkiler mi? konusuna gelince bu aşamada etkilemeler mutlaka olmakta. Ama inşallah bu kısa bir sürede aşılır” şeklinde konuştu.

SÜREKLİ PARA ELİNDE DÖNER

Doların yükselme psikolojisine çok takınılmaması gerektiğini belirten Başkan Kırteke, “Sektörde çalışan arkadaşların tahminen yüzde 99’unun dolar ile işi yok. Dolarla kredisi ya da bir borcu yok. Ben şahsım adına konuşayım, müşterimiz dolar getirmiş. Biz bunu alır almaz zaten bozduruyoruz. İş yapan, yatırım yapan adamda sıcak para kalmaz. Sürekli para elinde döner. Çek yatırır, malzeme alır, daha ileri ki günler düşünerek malzeme yatırımı yapar ve parayı sürekli olarak döndürür. Doları bir şekilde hayatımızdan çıkartmamız lazım. Bir de bu psikolojiye çok takılmamamız lazım. Bir amaç için ayakta durmaya hazır değilseniz, zaten her darbe sizi yere vurur. Ülke sıkıntıya girmiş. Benim ve müteahhit arkadaşlarımın durumu çok iyi neye yarar. Kesinlikle duruşumuzun belirli olması lazım” diye konuştu.busabahmalatya.com