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Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Temmuz'da alınmaya başlanan liselere yerleştirme tercihleri sona erdi. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 30 Temmuz'da açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Temmuz'da alınmaya başlanan liselere yerleştirme tercihleri sona erdi. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 30 Temmuz'da açıklanacak.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:17
Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak

MEB tarafından, adrese dayalı sistemle ve merkezi sınavla öğrenci alacak liseler ile pansiyonlu okullar için 2 Temmuz'da alınmaya başlanan tercihler, sona erdi. Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yaptı.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokulları, tercih öncelikleri, okul başarı puanları, devamlılık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 30 Temmuz'da açıklanacak.

İHA

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Meb30 TemmuzYerleştirme Sonuçları
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