YENİCELİ MEHMET AĞA ANILDI

1919 yılının Aralık ayında, Darende’den gönüllü 120 kişilik grubuyla yola çıkıp Maraş Savunmasına katılan ve şehitlerin ailelerinin geçimini üstlenen Yeniceli Mehmet Ağa’nın kahramanlıklarını anlatan ‘Madalyasız’ adlı romanın yazarı Mehmet Uluğtürkan, 4 ayrı konferans verdi. Bu kapsamda, öğrenciler de tiyatro gösterisi yaptı. Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve protokol üyeleri Yeniceli Mehmet Ağa’nın mezarını ziyaret etti.

Anma etkinlikleri, Yazar Mehmet Uluğtürkan’ın gündüz 3 okulda verdiği konferansla başladı. Okullarda öğrenciler ve öğretmenlere seslenen Uluğtürkan, Yeniceli Mehmet Ağa ve 120 kişilik grubunun kahramanlıklarını anlattı. Mehmet Ağa’nın torunları Mehmet Yücel, Nuri yücel ve Osman Yücel’in de katıldığı ziyarette, İlçe Müftüsü Nurullah Birlik Kur’an okudu.

DÜNYADA EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ VEFA

Büyük ilgi gören etkinlikte Mehmet Uluğtürkan, Mehmet Ağa ve adamlarının gönüllü olarak Mustafa Kemal Paşa’nın emrine girdiklerini, verilen emir üzerine Fransız işgaline karşı gerçekleşen Maraş Savunması’nda görev aldıklarını anlattı. Yeniceli Mehmet Ağa’nın gönüllü savaşçılara, “Şehit olursanız, ailelerinize 40 yıl boyunca ben bakacağım” dediğini, kendisi ve ölümünden sonra çocukları ve torunlarının bu sözü tuttuğunu vurgulayan Uluğtürkan, bunun dünyada emsali görülmemiş bir vefa olduğunu kaydetti.

Mehmet Uluğtürkan, Yeniceli Mehmet Ağa’nın savaştan sonra iftira sonucu idama mahkum edildiğini, Kılıç Ali’nin müdahalesiyle gerçeğin ortaya çıktığını belirterek, “Mehmet Ağa, ilerleyen yıllarda teklif edilen İstiklal Madalyası’nı ‘Ben bunları madalya için değil vatan için yaptım’ diyerek reddediyor. Kendisinin hayatını anlattığımız romana bu nedenle ‘Madalyasız’ adını verdik” diye konuştu.

NİCE MEHMET AĞA’LAR YETİŞTİRECEK GÜÇTE

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise konuşmasında, Yeniceli Mehmet Ağa’nın önderlik ettiği 120 yiğit insanın anısının yaşatılması ve kahramanlıklarının yeni nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Zengince, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonuna da değinerek, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin verildiği yıllar ile günümüz şartları arasında benzerlik olduğunu belirtti. Zengince, “Bu millet, daha nice Mehmet Ağa’lar yetiştirecek güçtedir” şeklinde konuştu.

Darende belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser de, “Biz vatan için Ölmeye her zaman hazırız bu ecdatların torunlarıyız hiç çekinmeden canımızı feda ederiz” diye konuştu.

Yeniceli Mehmet Ağa’nın torunlarının duygu dolu anlar yaşadığı etkinlik, lise öğrencilerinin kısa bir tiyatro gösterisi eşliğinde İstiklal Marşı’nın okumasıyla sona erdi. Ardından Mehmet Uluğtürkan, ‘Madalyasız’ adlı romanını imzaladı. busabahmalatya.com