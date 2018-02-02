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Yeni Torba Yasa Meclis’e sevk edildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM’ye sevkedilen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının içeriğiyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Ağbal, vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısını bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk ettiklerini açıkladı.

Yeni Torba Yasa Meclis’e sevk edildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM’ye sevkedilen vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının içeriğiyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Ağbal, vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısını bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk ettiklerini açıkladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 17:17
Yeni Torba Yasa Meclis’e sevk edildi

Ağbal’ın açıklamasına göre, vergi yükü sabitlenerek asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalması önleniyor. Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulması suretiyle kalıcı olarak asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanmaktadır.

İlave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama

Tasarıya göre eğitim hizmetleri için ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı verilecek.

16 yaş üstü aracını hurdaya ayırana ÖTV indirimi

Meclise sevk edilen tasarıda 16 yaş üstü aracını hurdaya ayırana, yurtiçinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi yer alıyor.

Konut hesabında devlet desteği artacak

Tasarıya göre, mevcut konut hesabı sistemine işlerlik kazandırılması için, devlet katkısı tutarı 15 bin TL’den 20 bin TL'ye, yüzde 20 olan azami devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılıyor.

Çeyiz desteği artıyor

Ağbal, çeyiz desteğinin artırılması ve bu alanda tasarrufların özendirilmesi için devlet katkısı oranının yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkının da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltildiğini belirtti.

Tasarıda dikkat çeken maddelerden bazıları şu şekilde:

Bireysel emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar artırılacak

İstihdam artışı için teşvik verilecek

Kaçak madencilik yapana hapis cezası geliyor

İHA

Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Naci AğbalYeni Torba YasaMeclis’e Sevk Edildi
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