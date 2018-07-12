Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı MALATYA’YA FARZ OLDU

Uzan zamandan bu yana Malatya’nın kanayan bir yarısı olmaya devam eden Şire Pazarı ve Buğday Pazarı, yeni bir yere taşınmayı bekliyor. Hem güvenlik hem altyapı hem de ulaşım sorunu nedeniyle devamlı şikâyet konusu olan bu pazarlar hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, önemli açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır yeni Şire Pazarı ve yeni Buğday Pazarı’yla ilgili kamuoyunun ciddi bir beklentisi olduğunu dile getiren Başkan Özcan, her iki sektörde de faaliyet gösteren, tedarikçiler, tüccarlar, ihracatçıların mevcut pazarların yetersizliğinden dolayı şikâyetçi olduğunu söyledi.

YETERSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitinginde Yeni Buğday ve Şire pazarlarıyla ilgili bir müjde verdiğini hatırlatan Başkan Özcan, “Bu yetersiz yerleşkeler şehirde başka sorunlara sebep oluyor. Yani özellikle Şire Pazarı’ndaki güvenlik sorununun asıl sebebi yerleşkenin yetersizliğidir. Veya şöyle diyelim bölgedeki ulaşım problemin asıl sebebi oradaki yetersizlikten kaynaklanıyor. Artık Malatya’da bu sünneti geçti farza dönüştü. Yani kesinlikle Malatya’nın yeni bir Şire Pazarı’na hem de yeni bir Buğday Pazarı’na ihtiyacı var. Her iki yerleşkede şehrin içinde kaldı, her ikisi de şehrin içindeki bu yoğun trafikten, insan sirkülasyonundan etkileniyor ve alan dar, sağlık koşulları kötü, yerleşkelerdeki güvenlik koşulları kötü, sağlıklı şartlara uygun alanlar zayıf olduğu için bununla ilgili bir zorunluluk ve ihtiyaç doğdu. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız. Malatya’daki yapmış olduğu mitingde de, miting sonlarına doğru Malatya’nın yeni bir Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’na kavuşacağını o zamanda ifade etti, böyle bir müjde verdi” şeklinde konuştu.

BİR YER BELİRLEMEK ZORUNDAYIZ

Büyükşehir Belediyesiyle birlikte çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Özcan, “Bununla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyemizle birlikte ciddi anlamda bir koordinasyon sağladık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda tam anlamıyla şekillenmese de taslak projeler yapılıyor. Yer tespitiyle ilgili şu anda mühendislik açısından çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da özellikle çiftçinin mağdur olmayacağı bir yer belirlemek zorundayız, çiftçinin mağdur olacağı yerlerde bu bir işkenceye dönüşür. Yani biz bir iyilik yapalım derken, şehre ve çiftçiye kötülük yapmış oluruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, Büyükşehir Belediyemiz ve Sayın Valimizde bu konuda çok ilgili şu anda takip ediyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi içinde bir komisyon kurdu. Bu komisyonda her hafta düzenli toplantılar yapıyoruz ama şu anda kamuoyuna yanlış bilgi vermemek açısından şuraya gideceğiz, şu saatte gideceğiz, şu gün gideceğiz diye bir açıklama yapamayız” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

Pazarların Yaka Mahallesi’nde kurulabileceğini söyleyen Başkan Özcan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi imar düzenlemesi açısından baktığımızda Yaka Bölgesinde ciddi anlamda hizmet gruplarıyla ilgili bir imar çalışması yaptı. Hizmet gruplarının olduğu yer bizim için çok daha sağlıklı görünüyor, kesinlikle çevre yoluna yakın olmak istiyoruz. Yeni çevre yolunun bulunduğu güzergâhta hem batı tarafındaki yerleşim yerlerinden, hem de doğu tarafındaki yerleşim yerlerinden çiftçinin çok rahatlıkla ulaşım sağlayabileceği bir yer olmalı. Bu bahsettiğimiz alan buna çok uygun çünkü Kuzey çevre yolunun yaklaşık orta bölümlerine geliyor, o kuşak yollarıyla da bağlanırsa biz hizmet gruplarının olduğu sahada çalışmalar yapacağız. Tabi bu bir netice değil ve sonuca bağlanmış değil” ifadelerini kullandı.