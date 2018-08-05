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Yeni Malatyasporlu futbolculardan Özil'e destek

Yeni Malatyasporlu futbolcular, Gazişehir Gaziantep'le oynadıkları hazırlık maçının seremonisine Mesut Özil'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Yeni Malatyasporlu futbolculardan Özil'e destek

Yeni Malatyasporlu futbolcular, Gazişehir Gaziantep'le oynadıkları hazırlık maçının seremonisine Mesut Özil'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

05 Ağustos 2018 Pazar 14:52
Yeni Malatyasporlu futbolculardan Özil'e destek

Yeni sezonun hazırlıklarını Malatya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden sarı kırmızılı ekip, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'le hazırlık maçı yaptı. Yeni Malatya Stadyumunda gerçekleşen hazırlık maçı öncesi Yeni Malatyasporlu futbolcular seremonide, geçtiğimiz günlerde ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e destek verdi. Üzerlerinde Mesut Özil'in fotoğrafının yer aldığı ve "Seninleyiz. Irkçılığa hayır" yazılı tişörtlerle sahaya çıkan sarı kırmızılı futbolculara taraftarlar da alkışlarla destek verdi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyaporFutbolcularMesut ÖzilDestek
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