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YENİ BAĞLANTI YOLU AÇILIYOR

Battalgazi Belediyesi tarafından Alacakapı Mahallesi’nde bulunan Turgut Özal Caddesi ile Kırkgöz Caddesi’ni birbirine bağlayan yeni bir bağlantı yolu açılıyor. Yeni yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni açılan yolun trafiği büyük oranda rahatlatacağını söyledi.

YENİ BAĞLANTI YOLU AÇILIYOR

Battalgazi Belediyesi tarafından Alacakapı Mahallesi’nde bulunan Turgut Özal Caddesi ile Kırkgöz Caddesi’ni birbirine bağlayan yeni bir bağlantı yolu açılıyor. Yeni yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni açılan yolun trafiği büyük oranda rahatlatacağını söyledi.

07 Ağustos 2018 Salı 11:37
YENİ BAĞLANTI YOLU AÇILIYOR

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş ve bazı Meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Alacakapı Mahallesi’nde bulunan Turgut Özal Caddesi ile Kırkgöz Caddesi’ni birbirine bağlayan yeni bağlantı yolunda yapılan yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, açılan yolun şehir merkezindeki trafiği büyük oranda rahatlatacağını belirterek, “Battalgazi’nin bildiğiniz gibi trafiği çok sıkışık. Özellikle şehir merkezine giriş ve çıkışlarda hakikaten seyir eden araçlar büyük problemler yaşıyor.  Aynı zamanda esnafında aynı problemleri en üst seviyede devam etmiştir. Diğer taraftan da özellikle bu bölgedeki mahallelerimizde gelen araçlar ve barajın öte tarafından feribotla gelen Baskil bölgesinin araçları da hatta trafiği çok sıkıştırıyor. Yıllardan beride bu yolun hep yapılması gündemdeydi” sözlerini kaydetti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
BATTALGAZİ BELEDİYESİYol Yapım
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