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YEMEK KARTLARI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yüksek komisyon ücretleri ve ödeme sürelerinin çok uzun olması tartışmalarıyla gündeme gelen yemek kartları sorunun çözümü için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

YEMEK KARTLARI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yüksek komisyon ücretleri ve ödeme sürelerinin çok uzun olması tartışmalarıyla gündeme gelen yemek kartları sorunun çözümü için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı.

busabahh
busabahh
05 Mart 2018 Pazartesi 11:35
YEMEK KARTLARI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Yemek kartları ile ilgili komisyon tutarlarının yüksek meblağlara varması nedeniyle piyasada sıkıntının olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, "Bununla ilgili mevzuat noktasında bazı eksiklikler vardı ama mevzuat çıkartmadan neler yapılabilir diye konuştuk. Arkadaşlarımız tarafları bir araya getirerek teknik anlamda çalışmalarını sürdürdü ve bu çalışmalarda artık sona gelindi. Yapılan çalışmalar piyasanın sağlıklı işlemesini sağlamak bakımından son derece önemli ve bu çalışmaları önümüzdeki günlerde kamuoyu görüşüne sunacağız” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, tüm paydaşların ve kamuoyu görüşüne açılması planlanan düzenlemeye ilişkin maddeleri şöyle sıraladı:
“Yemek kartı müşterilerinin doğrudan, dolaylı veya gizli olarak iskonto almalarının önüne geçiliyor.Yemek kartı şirketlerinin perakende işletmelerden alabileceği komisyon oranına tavan sınır getiriliyor.Yemek kartlarının, market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmasının önüne geçiliyor.Yemek kartı hizmeti veren şirketlerinin akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar söz konusu olduğunda işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kartın kullanılabilmesi sağlanıyor.Yemek kartı hizmeti veren şirketlerin, perakende işletmelerden uygulama barındırma bedeli, kira bedeli, sarf malzeme bedeli, işletim ücreti, teknik destek ücreti, bakım gideri, depozito gibi bedelleri talep edebilmesi engelleniyor.Yemek kartı hizmeti veren şirketlerce perakende işletmelere yapılan ödemelerin vadelerine üst sınır getiriliyor.Sektörde faaliyet göstermek isteyenlere, faaliyete başlamadan önce Bakanlığa yazılı bildirimde bulunma zorunluluğu getiriliyor.Düzenlemelere uymayanlar hakkında yaptırım öngörülüyor.” (Bülten) Busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciKomisyon ücretleriYemek Kartları
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