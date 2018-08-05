YAZIHAN’A 4.2 MİLYON TL’LİK DEV YATIRIM

Kaliteli ve sürekli enerjiyi müşterilerine sağlayabilmek adına sorumluluk alanı bölgesinde faaliyetlerini titizlikle yürüten Fırat EDAŞ Malatya İl Müdürlüğü, 1980’li yıllardan kalma can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturan ve ekonomik ömrünü doldurmuş havai hatların yenilenmesini tüm hızıyla sürdürüyor. Yazıhan ilçesinin Sürür, Tecirli, Sinanlı ve Dedekargın mahallelerinde ekim ayı itibari ile tamamlanması planlanan yenileme çalışmaları kapsamında Fırat EDAŞ, yaklaşık 4.2 milyon TL’lik yatırımın startını verdi.

Yatırım programı kapsamında Yazıhan ilçesine yaklaşık 8 kilometre orta gerilim şebekesi, 29 kilometre alçak gerilim şebekesi, 290 adet aydınlatma armatürü ile toplam gücü 0,8 MVA olan 6 adet yeni trafo tesis edilecek. (Bülten) busabahmalatya.com