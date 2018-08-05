Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796

YAZIHAN’A 4.2 MİLYON TL’LİK DEV YATIRIM

Malatya’da yenileme ve yatırım çalışmalarına aralıksız devam eden Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Yazıhan ilçesinde planladığı 4.2 milyon TL’lik dev yatırımı hayata geçiriyor.

YAZIHAN’A 4.2 MİLYON TL’LİK DEV YATIRIM

Malatya’da yenileme ve yatırım çalışmalarına aralıksız devam eden Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Yazıhan ilçesinde planladığı 4.2 milyon TL’lik dev yatırımı hayata geçiriyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:35
YAZIHAN’A 4.2 MİLYON TL’LİK DEV YATIRIM

Kaliteli ve sürekli enerjiyi müşterilerine sağlayabilmek adına sorumluluk alanı bölgesinde faaliyetlerini titizlikle yürüten Fırat EDAŞ Malatya İl Müdürlüğü, 1980’li yıllardan kalma can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturan ve ekonomik ömrünü doldurmuş havai hatların yenilenmesini tüm hızıyla sürdürüyor. Yazıhan ilçesinin Sürür, Tecirli, Sinanlı ve Dedekargın mahallelerinde ekim ayı itibari ile tamamlanması planlanan yenileme çalışmaları kapsamında Fırat EDAŞ, yaklaşık 4.2 milyon TL’lik yatırımın startını verdi.      

Yatırım programı kapsamında Yazıhan ilçesine yaklaşık 8 kilometre orta gerilim şebekesi, 29 kilometre alçak gerilim şebekesi, 290 adet aydınlatma armatürü ile toplam gücü 0,8 MVA olan 6 adet yeni trafo tesis edilecek. (Bülten)  busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
YazıhanDev Yatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da piknik tüplü saldırı iddiası
Malatya’da piknik tüplü saldırı iddiası
Piknik tüplü saldırı son anda fark edildi
Piknik tüplü saldırı son anda fark edildi
Yeni Malatyasporlu futbolculardan Özil'e destek
Yeni Malatyasporlu futbolculardan Özil'e destek
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim