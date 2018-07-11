“Yazıhan'ı besleyecek kadar su kaynağımız var”

Burada konuşan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Karasu, Yazıhan merkeze 28 kilometre uzaklıkta olan bir yerleşim yerimiz. Toplamda 105 kilometrelik isale hattıyla, başta Yazıhan Merkez olmak üzere 41 yerleşkemize su temini sağladığımız önemli bir kaynak. Karasu Terfi Merkezi 2015 yılındaki sel baskını sonucunda hasar görmüştü. 900 bin TL civarında bir maliyetle MASKİ tarafından daha kaliteli ve güvenli bir şeklide yeniden revize edildi. Sel ve su baskınlarında sıkıntı yaşanmayacak şekilde inşa edilen yeni tesisi ve pompalarıyla ilçemize hizmet vermeye başladı. Karasu Terfi Merkezi’ni yerinde incelediğimizde, çalışan 7 pompayla birlikte yaklaşık saniyede 90-95 litre su veriliyor. Normal şartlarda ilçemize besleyecek kadar su kaynağımız var. Ancak yaz aylarında yoğun su tüketimi olması ve fiziki kayıp kaçaklar olması nedeniyle, sistemden kaynaklı su talepleri oluyor. Su temininde zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için inşallah ilave bir pompayla suyun Yazıhan ovasına ve 41 mahallesine bir miktar daha arttırılmasına yönelik çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.