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Yazar Yusuf Kaplan: "Dizilerle şanlı tarihimiz yok edilmek isteniyor"

Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, “Muhteşem Yüzyıl ve Fatih gibi dizilerle planlı bir biçimde şanlı tarihimiz yok edilmek isteniyor” dedi.Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği “Bir Medeniyet Rüyası Görmek” konulu...

Yazar Yusuf Kaplan: "Dizilerle şanlı tarihimiz yok edilmek isteniyor"

Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, “Muhteşem Yüzyıl ve Fatih gibi dizilerle planlı bir biçimde şanlı tarihimiz yok edilmek isteniyor” dedi.Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği “Bir Medeniyet Rüyası Görmek” konulu...

15 Nisan 2018 Pazar 13:06
Yazar Yusuf Kaplan: "Dizilerle şanlı tarihimiz yok edilmek isteniyor"

Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, “Muhteşem Yüzyıl ve Fatih gibi dizilerle planlı bir biçimde şanlı tarihimiz yok edilmek isteniyor” dedi.

Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği “Bir Medeniyet Rüyası Görmek” konulu seminerde Gaziosmanpaşalılarla bir araya geldi. Yazar Saadettin Acar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde Kaplan, Osmanlı’dan günümüze uzanan medeniyet yolculuğuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Ülkemizin, medeniyet coğrafyamızın ve dünyanın sorunlarını doğru tespit etmeliyiz” diyen Yusuf Kaplan, “İki asırdır İslam dünyası özgür ve bağımsız değil. İslam dünyası diye bir şey kalmadı. İşgal edip, bombalar yağdırıp duruyorlar. Ama bu son çareleri. Bu iş bitti. Biz geliyoruz. Biz gelince onlar gidecekler. 7 asır boyunca üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı çökmedi, durduruldu. Batı çok iyi biliyor ki dev uyanırsa karşısında kimse duramaz. Çünkü, Osmanlı insanlığın geleceğidir” ifadelerini kullandı.

“Dizilerle tarihimiz linç ediliyor”

Kaplan sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya coğrafyası üzerinde tarih bilinci linç edilen tek toplum biziz. Şimdilerde diziler çekiyorlar. Bu dizilerde önemli değerlerimizi yok etmeye çalışıyorlar. Önce Kanuni’yi çektiler, Kanuni bitti. Şimdi de Fatih’i bitirecekler. Fatih ‘bir cihan Fatihi’ değil, ‘gönüllerin Fatihi’dir. ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi çekilmeden önce senaryosunu ilk olarak bana getirdiler, yırttım attım. Daha sonra bu dizi çekildi ve daha bizde yayınlanmadan 30’dan fazla ülkeye satıldı. Müthiş bir tezgah var. Dizilerle bizi kurşuna diziyorlar. Şimdi de ‘Fatih’ dizisiyle ‘gönüllerin Fatihi’ni ruhsuz bir tip gibi gösterip yok etmeye çalışıyorlar.”
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