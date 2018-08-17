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 Yaz Kur’an Kursu'na katılan çocuklara sertifika  

Malatya Kent Konseyi öncülüğünde 7-15 yaş arası çocukların katıldığı “ Yaz Kur’an Kursu” gerçekleşen sertifika taktimi ile son buldu.

 Yaz Kur’an Kursu'na katılan çocuklara sertifika  

Malatya Kent Konseyi öncülüğünde 7-15 yaş arası çocukların katıldığı “ Yaz Kur’an Kursu” gerçekleşen sertifika taktimi ile son buldu.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:04
 Yaz Kur’an Kursu'na katılan çocuklara sertifika  

Sanat Sokağı’nda bulunan Malatya Kent Konseyi Hamit Fendoğlu sınıfında 25 çocuk kursiyere dönem boyunca kurs hocası Yasin Bingöl tarafından Elifba, Kur’an-ı Kerim, dini bilgiler ve siyer eğitimleri verildi.

Kursun son gününde çocuklar ile birilikte sertifika programına katılan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, çocukların sosyal hayatta katılımlarını artırmak ve aynı zamanda yaz tatilini iyi değerlendirmelerine destek olmak amacıyla Yeşilyurt Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ile birlikte kursu açtıklarını söyledi.

GELECEĞE SAHİP ÇIKMAK…

Çobanoğlu, “Çocuklar bizim geleceğimiz ve bizler geleceğimize sahip çıkmak adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışmalıyız. Yaz tatili boyunca koordineli çalıştığımız Yeşilyurt Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne, Kuran Kursu hocamıza, çocuklarını konseyimize gönderen ailelere yorulup emek verip buraya kadar gelen öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kur’an-ı Kerim Kursu eğitmeni Yasin Bingöl, çocukların Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye ve okumaya çok hevesli olduklarını bundan dolayı kursun çok verimli geçtiğini vurgulayarak,25 Öğrencinin tamamının Kuran-ı Kerim’e geçtiğini ifade ederek kursun açılmasına destek olan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne ve Yeşilyurt Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ’ne teşekkür etti. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Yaz Kuran KursuçocukSertifika
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