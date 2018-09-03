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''Yaz aylarından tozdan geçilmiyordu''

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesine bağlı Alhanuşağı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı mahallelerinde asfaltlama çalışması yaptı. Mahalle sakinleri, “Yaz aylarından tozdan geçilmiyordu.'' ifadelerini kaydetti.

''Yaz aylarından tozdan geçilmiyordu''

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesine bağlı Alhanuşağı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı mahallelerinde asfaltlama çalışması yaptı. Mahalle sakinleri, “Yaz aylarından tozdan geçilmiyordu.'' ifadelerini kaydetti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:23
''Yaz aylarından tozdan geçilmiyordu''

Alhanuşağı’nda ilk defa bu kadar kapsamlı asfalt çalışması yapıldığını belirten mahalle sakinleri, “Yaz aylarından tozdan geçilmiyordu. Şimdi tertemiz. Kış aylarında ise mahalleye gelmek çok zahmetli bir işti. Bu kış bu sorunu yaşamayacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

SEYİTUŞAĞI MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMASI

Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı mahallesinde ise mahalle içi yollar sıcak asfalt ile kaplandı. 600 metre yapılan asfalt çalışması ile mahalle içi yollar ilk defa sıcak asfalt ile tanıştı. Seyituşağı Mahalle yolu 25 kilometrelik grup yolunun da önemli bir parçası. Büyükşehir Belediyesi grup yolunda 2 yıldır genişletme çalışmaları yapıyordu. Yolun büyük bölümü, 4 metre genişlikten 11 metre genişliğine çıkarıldı. Yolun bazı bölgelerinde güzergah değişiklikleri yapan Büyükşehir Belediyesi genişletme çalışmalarından sonra yolda asfaltlama çalışmaları yapacak.

MAHALLE İÇİ YOLUMUZ ASFALTLANDI

Seyituşağı’nda Büyükşehir Belediyesinin uzun zamandır çalıştığını kaydeden mahalle sakinleri, “Yolumuzda uzun zamandır genişletme çalışmaları yapılıyor. Önceki yolumuz dar ve tehlikeliydi. Güzergah değişiklikleri yapıldı. Tehlikeli virajlar ortadan kaldırıldı. Mahalle içi yolumuz asfaltlandı. Geriye kalan bölümlerin bitmesini bekliyoruz. Büyükşehir Belediyemize mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştular.(Bülten) busabahmalatya.com

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YazTozMalatyaBattalgaziAlhanuşağıYeşilyurtSeyituşağı
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