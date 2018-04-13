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Yavru kediyi iki günlük esaretinden itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen ve iki gündür mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.Onikişubat ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi 39020 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinin havalandırma...

Yavru kediyi iki günlük esaretinden itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen ve iki gündür mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.Onikişubat ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi 39020 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinin havalandırma...

13 Nisan 2018 Cuma 14:21
Yavru kediyi iki günlük esaretinden itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen ve iki gündür mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Onikişubat ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi 39020 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri harekete geçti.

Hayvan yakalama kancasıyla yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkaran itfaiye ekipleri, kedinin açlıktan ve susuzluktan zayıf düştüğünü belirterek, kedi sahibini daha dikkatli olması konusunda uyardı. İki günlük esaretin ardından tekrar özgürlüğüne kavuşan yavru kedi ise serbest bırakılmasıyla birlikte sevincini etrafa şirinlik yaparak gösterdi.
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