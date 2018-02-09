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Yardımseverler Uzer’le devam

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Mudanya Şubesi Başkanı Nuray Uzer, güven tazeleyerek iki yıllığına yeniden başkanlığa seçildi.Dernek binasında gerçekleşen genel kurula 66 üyeden 40’ı katıldı. Divan başkanlığını Perihan Doğan’ın...

Yardımseverler Uzer’le devam

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Mudanya Şubesi Başkanı Nuray Uzer, güven tazeleyerek iki yıllığına yeniden başkanlığa seçildi.Dernek binasında gerçekleşen genel kurula 66 üyeden 40’ı katıldı. Divan başkanlığını Perihan Doğan’ın...

09 Şubat 2018 Cuma 18:55
Yardımseverler Uzer’le devam

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Mudanya Şubesi Başkanı Nuray Uzer, güven tazeleyerek iki yıllığına yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek binasında gerçekleşen genel kurula 66 üyeden 40’ı katıldı. Divan başkanlığını Perihan Doğan’ın yaptığı genel kurulda faaliyet ve denetim raporlarının okunup ibrasından sonra teşekkür konuşması yapan Şube Başkanı Nuray Uzer, yardıma muhtaç olan ailelere yardımda bulunduklarını ve eğitimlerine katkı sağladıklarını belirterek, desteğini esirgemeyen kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. Genel kurulda derneğin gelir gider raporu hakkında da üyelerin bilgilendirilmesi sonrasında seçimlere geçildi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde şube başkanlığını 2014 yılından bu yana iki dönemdir sürdüren Nuray Uzer başkanlığındaki liste oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Uzer başkanlığındaki 9 kişilik yönetimde Sabiha Avcı, Nuran Topçu, Kadriye Güler, Figen Öztürk, Zehra Yılmazok, Sabriye Öztürk, Seçil Öner ve Münire Kolukısa görev alırken, Emel Çakın, Duygu Sayar ve Saffet Baytekin ise yeni dönemde denetleme kurulu üyesi oldu.
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