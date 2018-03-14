YARDIM MASALARI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Yürütülmekte olan ‘2018 Yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı’ kapsamında,19-22 Mart 2018 tarihleri arasında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de potansiyel başvuru sahiplerinin olgunlaşmış projeleri ile ilgili soru ve sorunlarını gidermek amacıyla Teknik Yardım Masaları kurulacağı açıklandı.



Kurulacak yardım masalarında, hazırlanan projelerin niteliğinin kontrolü ile KAYS sistemi, başvuru formu ve anlaşılmayan hususlarda proje sahiplerine destek verilecek.

Teknik yardım hizmetinin sunulacağı masalarda randevu sistemi ile çalışılacağı açıklanırken, randevu için Malatya Fırat Kalkınma Ajansı, diğer iller için ise yatırım destek ofisleri ile iletişime geçilmesi istenildi.



Teknik Yardım Masaları Uygulamasının Bingöl’de 19 Mart, Tunceli’de 20 Mart, Elazığ’da 19-20 Mart ve Malatya’da ise 21-22 Mart tarihlerinde başlayacağı belirtildi. busabahmalatya.com