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YARDIM MASALARI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Fırat Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında Yardım Masaları Uygulaması başlatıyor.

YARDIM MASALARI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Fırat Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında Yardım Masaları Uygulaması başlatıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
14 Mart 2018 Çarşamba 17:48
YARDIM MASALARI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Yürütülmekte olan ‘2018 Yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı’ kapsamında,19-22 Mart 2018 tarihleri arasında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de potansiyel başvuru sahiplerinin olgunlaşmış projeleri ile ilgili soru ve sorunlarını gidermek amacıyla Teknik Yardım Masaları kurulacağı açıklandı.


Kurulacak yardım masalarında, hazırlanan projelerin niteliğinin kontrolü ile KAYS sistemi, başvuru formu ve anlaşılmayan hususlarda proje sahiplerine destek verilecek.
Teknik yardım hizmetinin sunulacağı masalarda randevu sistemi ile çalışılacağı açıklanırken, randevu için Malatya Fırat Kalkınma Ajansı, diğer iller için ise yatırım destek ofisleri ile iletişime geçilmesi istenildi.


Teknik Yardım Masaları Uygulamasının Bingöl’de 19 Mart, Tunceli’de 20 Mart, Elazığ’da 19-20 Mart ve Malatya’da ise 21-22 Mart tarihlerinde başlayacağı belirtildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
FIRAT KALKINMA AJANSIBusabahmalatya
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