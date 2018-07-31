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Yapılandırmada son saatler

Yapılandırma imkanı ile vatandaşlar borçlarından kurtuluyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü su borçlarını yapılandırma işlemleri için uyarıda bulundu.

Yapılandırmada son saatler

Yapılandırma imkanı ile vatandaşlar borçlarından kurtuluyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü su borçlarını yapılandırma işlemleri için uyarıda bulundu.

31 Temmuz 2018 Salı 12:38
Yapılandırmada son saatler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“7143 Sayılı Kanun kapsamında, vadesi 31 Mart 2018 tarihinden önceki borçların yapılandırma süreci; 30 Mayıs 2018 itibariyle başlamıştı. Başvurular 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitiminde sona erecek. Bu kapsamda abonelerin bu son fırsattan yararlanması için Akpınar Şubesi (SOS Binası) 30-31 Temmuz 2018 günleri saat 22.00’ye kadar hizmet verecek. Yapılandırma işlemleri için vatandaşlar nüfus cüzdanlarıyla Akpınar Şubesi’nin (SOS Binası) giderek başvurularını yapabilirler. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar kendi isteklerine göre borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeyebilirler. Vatandaşların peşin ödemelerinde gecikme faizlerinde yüzde 90, 2 taksitle ödemelerinde yüzde 50 indirim sağlanacaktır.” busabahmalatya.com  

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 31.07.2018 12:58
Anahtar Kelimeler:
MASKİBorçYapılandırma ImkanıMalatya
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