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Yanlış ceza iptal oldu

ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Malkara’da berberlik yapan İbrahim Şengider’in 59 VE 497 plakalı otomobiline kesilen ihlalli geçiş ve para cezası gibi işlemlerin durdurulduğunu...

Yanlış ceza iptal oldu

ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Malkara’da berberlik yapan İbrahim Şengider’in 59 VE 497 plakalı otomobiline kesilen ihlalli geçiş ve para cezası gibi işlemlerin durdurulduğunu...

09 Şubat 2018 Cuma 19:03
Yanlış ceza iptal oldu

ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Malkara’da berberlik yapan İbrahim Şengider’in 59 VE 497 plakalı otomobiline kesilen ihlalli geçiş ve para cezası gibi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

Yavuz Sultan Köprüsünden geçmediği halde bin lira para cezası gelen araçla ilgili ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“9 Şubat 2018 Cuma günü, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yayınlanan “Geçmediği boğaz köprüsünden kaçak geçiş cezası yedi” başlıklı haber doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Plakalardaki kirlenme, standart olmayan plaka kullanılması, hız sınırlamalarının aşılması ve gişelerdeki talimatlara aykırı manevra gibi nedenlerden dolayı yanlış plaka okunması benzeri vakıalar tarafımızdan düzeltilerek tahakkuk, otoyolu kullanan gerçek plaka numarasına yöneltilmektedir. Bu uygulama şirketimiz dahil olmak üzere, Ulusal Ücret Toplama Sistemi’nin kullanılmakta olduğu tüm otoyol ve tünellerde aynı biçimde sürdürülmektedir” denildi.

Ceza işlemi durduruldu

Açıklamada ayrıca, “İHA aracılığıyla kamuoyuna yansıyan ve 59 VE 497 plakalı araç özelinde gündeme getirilen iddialar tarafımızca araştırılmıştır. 09 Şubat 2018 tarihi itibariyle bir kısım görsel ve yazılı basına yansıyan ve habere konu olan araç özelinde şirketimiz nezdinde yapılan incelemeler sonucunda, geçişi yapan araca ilişkin tahakkukun, sistemlerin yanıltılması suretiyle 59 VE 497 sayılı plakaya yansıtıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle habere konu olan araca yönelik ihlalli geçiş ve para cezası gibi işlemler durdurulmuştur. Konuyu bilgilerinize sunarız” ifadelerine yer verildi.
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