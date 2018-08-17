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YANGINA MÜDAHALEYİ ÖĞRENDİLER

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çocuklara yangın bilincini kazandırmak adına güzel bir etkinliğe imza attı.

YANGINA MÜDAHALEYİ ÖĞRENDİLER

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çocuklara yangın bilincini kazandırmak adına güzel bir etkinliğe imza attı.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:01
YANGINA MÜDAHALEYİ ÖĞRENDİLER

Yangına müdahale konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışma ile Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi yanında açılan eğitim parkuru hafta sonuna kadar 18.00-23.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Konuyla ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yangınlar tedbirle eğitimle önlenir'’ ilkesinden yola çıkarak bugüne kadar 30 bin kişiye eğitim veren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı küçük çocuklara hem yangın önlemleri konusunda eğitmek hem de çocukların itfaiyeye olan ilgi ve merakını gidermek amacı ile 4-9 yaş arası çocukların eğlenceli bir şekilde yarışacağı eğitim parkuru büyükşehir belediyesi sanat merkezi yanında siz değerli halkımızın hizmetinde devam etmektedir. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği eğitim parkurumuz hafta sonuna kadar 18.00-23.00 saatleri arasında devam edecektir.” 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 17.08.2018 14:04
Anahtar Kelimeler:
MüdahaleYangın
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