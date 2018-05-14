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Yakıt alan anneler güllerle karşılandı

Malatya’da bir akaryakıt istasyonunda, 'Anneler Günü' nedeniyle gün boyu yakıt almaya gelen annelere gül verildi. 

Yakıt alan anneler güllerle karşılandı

Malatya’da bir akaryakıt istasyonunda, 'Anneler Günü' nedeniyle gün boyu yakıt almaya gelen annelere gül verildi. 

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:05
Yakıt alan anneler güllerle karşılandı

Sivas Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda her yıl olduğu gibi bu yılda anneler günü unutulmadı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, gün boyu yakıt almaya gelen araçlarda ki bayan sürücüler ve yolculara gül takdim etti. İstasyon çalışanlarının gül jesti karşısında mutluluklarını gizleyemeyen bayan sürücüler, bu davranışlarından dolayı çalışanlara teşekkür etti. Akaryakıt İstasyonu yetkilisi Hakkı Pekel, bu yılda anneler gününde tüm kadın müşterileri unutmadıklarını ve gül ile anneler gününü kutladıklarını söyledi. 
Annelerin hayattaki yerlerinin önemine dikkat çeken Pekel, tüm annelerin günlerini de kutladı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ANNELER GÜNÜMalatya
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