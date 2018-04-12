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WHATSAPP, TWİTTER VE FACEBOOK KULLANANLAR DİKKAT!

ABD’nin bilgi depolama cihazları ile dünya üzerinde kullanılan tüm iletişim kanallarını takip edeceği; WhatsApp, Twitter ve Facebook verilerini kaydedeceği iddia edildi. Henüz teyit edilmeyen iddia tartışmaları da beraberinde getirdi.

WHATSAPP, TWİTTER VE FACEBOOK KULLANANLAR DİKKAT!

ABD’nin bilgi depolama cihazları ile dünya üzerinde kullanılan tüm iletişim kanallarını takip edeceği; WhatsApp, Twitter ve Facebook verilerini kaydedeceği iddia edildi. Henüz teyit edilmeyen iddia tartışmaları da beraberinde getirdi.

12 Nisan 2018 Perşembe 17:01
WHATSAPP, TWİTTER VE FACEBOOK KULLANANLAR DİKKAT!

Amerika’da ortaya atılan bir iddia tüm dünyanın merak konusu olurken, tartışmaları da beraberinde getirdi. Henüz teyit edilemeyen iddiaya göre Amerika Birleşik Devleti, bugünden itibaren tüm dünyada yeni iletişim kurallarını yürürlüğe sokacak.

Yeni uygulama sayesinde WhatsApp, Twitter, Facebook ve diğer iletişim kanalları ile bu kanallar üzerinden yapılacak tüm konuşmalar ABD tarafından kaydedilecek.

Amerikan hükümetinin bu kapsamda tüm Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkeleri hükümetleri ile bir anlaşmaya vardığı, ABD’deki bilgi depolama cihazları ile dünya üzerinde yapılacak tüm telefon görüşmeleri ve WhatsApp üzerinden mesaj ve aramaların kaydedileceği, Twitter’ın da denetleneceği öne sürüldü.

Ayrıca bugünden itibaren ABD tarafından Facebook verilerinin kontrol edileceği, özel uygulamalar ile tüm medya ve sosyal forumların izleneceği de iddialar arasında. Söz konusu uygulamanın terörle mücadele kapsamında yürürlüğe gireceği iddiası gündeme getirilirken, kişisel verilerin kayıt altına alınmasının ise tartışmalara yol açtığı belirtildi.

 ‘Alt yapıya sahip’Konuyla ilgili Milliyet’e açıklama yapan Havelsan Genel Müdürü ve Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Ahmet Hamdi Atay, söz konusu iddiaların henüz teyit edilmediğini belirtti.

Atay yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti: “Bu duyum Amerika’daki bir vatandaşımız tarafından bize de iletildi. Ancak henüz iddiaları teyit edebilmiş değiliz. Söz konusu yeni iletişim planı Amerika tarafından uygulanırsa, diğer tüm ülkelerdeki sosyal medya ve özel mesajlaşmalar kayıt altında tutulacak. Halihazırda herkesin bildiği sosyal medya uygulamaları ve WhatsApp yazışmaları ABD’da bulunan server’lar tarafından kaydediliyor. ABD’liler teorik olarak zaten bu teknik alt yapıya sahipler. Ancak insanların gizli ve özel yazışmalarının takip edilerek ifşa edilmesi konusunda yorum yapmak erken olur. ABD’lilerin ellerinde geçmişe ait yazışma veya mesajların dökümü bulunuyor. Ülkeler, kendi güvenlik duvarları ve milli yazımlarını üretmedikleri sürece bu gibi durumlarla karşılaşacaklardır. Milli yazılım ve mesaj sistemleri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüzde yüz milli server’lar ve milli bilişim sistemlerini üretmeyi amaçlıyoruz. Şu an Facebook, Twitter, WhatsApp gibi uygulamaların bilgi depoları ABD’de olduğundan bu mecralardaki yazışma ve konuşmaları kayıt altına alabiliyorlar.”

Kaynak : Milliyet gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ABD’WhatsAppTwitter Ve Facebook Verileri
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