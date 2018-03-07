"Vicdan Konvoyu" Samsun’dan yola çıktı

Suriye savaşında, işkence, kötü muamele ve tecavüze uğrayan kadınlara dikkat çekmek için 100 kişilik kadın kafilesi Samsun’dan konvoyla yola çıktı.

Suriye’de yaşanan iç savaşın en büyük mağdurları olan ve sistematik bir şekilde hapsedilerek cezaevlerinde tecavüz ve işkenceye maruz kalan kadınlar için, Samsun’dan vicdan konvoyuna katılan kadınlar, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Samsun Kadın Komisyonu Başkanı Songül Kıyak, “Türkiye’nin ve dünyanın 4 bir yanından kadınlar olarak Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların sesini tüm dünyaya duyurmak ve serbest bırakılmasını talep etmek için Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu adıyla Samsun’dan yola çıkıyoruz. Amacımız; kadınların Suriye’de savaşın başından beri işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle büyüyen dramlarına dikkat çekmek” dedi.

Konuşmanın ardından yapılan dualardan sonra tekbir getirilerek vicdan konvoyu uğurlandı.

Basın açıklamasına AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve çok sayıda vatandaş katıldı.