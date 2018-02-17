Vekillerden şehit evine taziye ziyareti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin kentinde şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca’nın Adana’nın İmamoğlu ilçesindeki baba ocağını ziyaret eden AK Parti Adana Milletvekilleri, şehidin kardeşlerine başsağlığı diledi.

AK Parti Adana Milletvekilleri Fatmagül Demet Sarı, Necdet Ünüvar ve Talip Küçükcan ile Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever, İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan ve beraberindeki heyet, şehidin, İmamoğlu ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi 22. Sokak’taki taziye evini ziyaret etti. Burada şehidin ağabeyi Halit Koca ve kız kardeşi Zehra Koca’ya başsağlığı dileğinde bulunan heyet, Şehit Uzman Çavuş Halis Koca ve tüm şehitler için dua etti.