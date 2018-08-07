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Vatandaşlar mahallelerine kurulmak istenen baz istasyonuna tepki gösterdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir GSM firması tarafından kurulmak istenen baz istasyonuna, mahalleli tepki gösterdi.

Vatandaşlar mahallelerine kurulmak istenen baz istasyonuna tepki gösterdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir GSM firması tarafından kurulmak istenen baz istasyonuna, mahalleli tepki gösterdi.

07 Ağustos 2018 Salı 13:18
Vatandaşlar mahallelerine kurulmak istenen baz istasyonuna tepki gösterdi.

Battalgazi İlçesi’ne bağlı Hançukur Mahallesi Gülsever Sokakta bulunan boş bir alana daha öncede kurulmak istenen baz istasyonuna vatandaşların tepkisi üzerine ertelenen baz istasyonu yeni kurmak isteyen GSM firmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Baz istasyonu istemediklerini belirten mahalleli, firma yetkililerinden baz istasyonunun kaldırılmasını istedi. Yetkilileri Konuyu ilettiklerini ama herhangi bir şey yapılmadığını mahalleli, "Evlerimizin çok yakınında insan sağlığına zarar veren bu cihazın buraya kurulmasının dolayı çok üzgünüz. Bunun buradan kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Evlerimizin çok yakınında. Baz istasyonunun radyasyon yaydığını herkes biliyor. Burası bir mahallenin içi. Evlerle hep iç içe. Buraya baz istasyonunun kurulmasına fırsat vermeyeceğiz. Yetkililer, sesimizi duysun, bize sahip çıksın" diyerek tepkisini dile getirdi.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
VatandaşlarMahalleBaz IstasyonuTepki
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