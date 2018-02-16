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VATANDAŞA “AÇIK KAPI”

Valiliklere yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek; sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak, talep ve beklentilerin analiz ve raporlamalarının yapılarak, oluşturulacak yeni yönetim politikalarına ve hizmet sunum tekniklerine esas olmak üzere anlamlı veriler haline getirilmek üzere İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “Açık Kapı” Projesi 81 ilin dahil olduğu bir proje olarak Malatya’da Valilik binası zemin katta hizmete başladı.

VATANDAŞA “AÇIK KAPI”

Valiliklere yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek; sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak, talep ve beklentilerin analiz ve raporlamalarının yapılarak, oluşturulacak yeni yönetim politikalarına ve hizmet sunum tekniklerine esas olmak üzere anlamlı veriler haline getirilmek üzere İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “Açık Kapı” Projesi 81 ilin dahil olduğu bir proje olarak Malatya’da Valilik binası zemin katta hizmete başladı.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 11:53
VATANDAŞA “AÇIK KAPI”

Kurulan Açık Kapı biriminde 2 personel bankoda, 3 personel ise içeri kısımda olmak üzere 5 personel olarak görev yapacak. Gerekli eğitimin verildiği personel sorunları ve talepleri alma, ilgili birimlere iletme, sorunun çözümünün takibinin yapılması ve koordinasyonu sağlayacak.

MESAJLA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Açık Kapı birimine başvurular hem yüz yüze Açık Kapı personeli tarafından hem de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yazılım sayesinde https://www.acikkapi.gov.tr üzerinden alınıyor ve verilen sorgulama numarası ile takibi yapılabiliniyor. Başvurular ile ilgili başvurunun alındığına dair kısa mesajla bilgilendirme yapılacak.

Bütün talep ve şikâyetler Açık Kapı Projesi yazılım sistemindeki havuzda toplanacak, elektronik yazılım alt yapısı ile kurumlarda belirlenen irtibat görevlilerine iletilecek.

7 GÜN İÇİNDE

İlgili kurumlardan alınan cevaplar belirtilen sistem üzerinden Açık Kapı’ya bildirilecek, sorumlu Vali Yardımcısı onayından sonra Açık Kapı görevlileri tarafından alınan bu cevaplar (olumlu, olumsuz, kısmen olumlu-kısmen olumsuz) sisteme kayıt tarihinden 7 gün içinde başvuruların cevaplarının okunabileceği link ile beraber bir mesajla (SMS) vatandaşa bildirilecek. Başvuran kişiler isterlerse Açık Kapı’daki görevli personelinden başvuru sorgulama süreci ile ilgili bilgi de alabilecektir.

İçişleri Bakanlığının Açık Kapı Projesi ile ilgili hazırladığı uygulama e-içişleri kapsamında açılan modüllerle hem ilgili Vali Yardımcısı hem de İl Valisi tarafından takip edilebilecek, yapılan başvurular, bu başvuruların aşamaları görülebilecek, hangi alanlarda sorunlar var, ne tür talepler geliyor, kaç gün içinde cevaplanıyor şeklindeki analizler yapılabilecek, bazı bölümlerine müdahalede bulunulabilinecek. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı“Açık Kapı” ProjesiMalatyaValilikMalatya ValiliğiVali Ali Kaban
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