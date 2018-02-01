VATANDAŞ HAPI YUTMASIN!

Döviz kurunda meydana gelen artışlar nedeniyle 20 Şubat’ta fiyatlarının zamlanması beklenen 600 kaleme yakın ilaç eczanelerde bulunamıyor. İlaçların eczanede bulunmamasına tepki gösteren ve bunun da sorumlusunun üretici ilaç firmalarının ilaçları ile dağıtım kanalları olduğunu ileri süren Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, BUSABAH’a gazetesine konuşarak yetkililerden bu konuya el atmasını istedi. Başkan Özelçi, ayrı Milli ilaç üretilmesi gerektiğine de dikkat çekerek, önemli açıklamalarda bulundu. Döviz kurundan meydana gelen artışlardan dolayı yasa gereği ilaç fiyatlarında yüzde 17 ila 20 arasında bir artış beklendiğini anımsatan Başkan Özelçi, zamlı ilaç uygulamasının 20 Şubat’ta hayata geçeceğini söyledi.

FİYATLARINDA ARTIŞ OLACAK

600 kaleme yakın ilacın piyasada bulunmadığına dikkat çeken Başkan Özelçi, “Şubat’ın 20’sinde ilaç fiyatlarında bir artış meydana gelecek. Bu artıştan dolayı şu anda 600 kaleme yakın ilaç piyasada bulunmamaktadır. Piyasada bulunmayan ilaçların sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir. Çünkü eczacılar kendilerine dağıtım kanallarından ve firmalardan ulaşan her türlü ilacı hastalarına ulaştırmaktadırlar. Çünkü eczacılar yaptıkları yemin gereği halk sağlığı açısından ilacı hastaya ulaştırmakla yükümlü ve bunu da etik olarak yapan insanlardır. İlaçların yokluğu birinci derecede üretici firmaların zammın gelecek olmasından dolayı ilaçları depolarında stoklamalarından kaynaklanmaktadır. İkinci dereceden dağıtım kanallarının yani ilaç depolarının bu ilaçları stoklarında sıfır göstererek eczanelere bunun dağıtımını yapmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 600 kaleme yakın ilaç piyasada yok olarak görünmekte” şeklinde konuştu.

KONTROL ALTINA ALINMASI GEREKİYOR

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü’nün kontrollerini sıklaştırılması gerektiğini belirten Başkan Özelçi, “Bizim Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden firmalar ve dağıtım kanaları üzerinden kontrollerini sıklaştırmaları. Çünkü ilaç takip sisteminde ilaçların nerede, hangi dağıtım kanalında ve hangi üretici firmada olduğu gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle halk mağduriyeti olmaması için üreticim firmaları ve dağıtım kanallarının mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor. Maalesef Malatya’da bulunan 235 civarında bulunan eczanemizde bu durumdan muzdarip. Bizim birinci önceliğimiz hastaya ilacı ulaştırmak olduğundan dolayı biz de bu durumdan çok rahatsızız. Sağlığın olmazsa olmazı olan ilacın ticari amaçla satılmaması, eczanelere ulaştırılmaması kabul edilebilir bir şey değil” ifadelerini kullandı.

UCUZ OLAN İLACI ÜRETMİYORLAR

Başkan Özelçi, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir an önce bunun tedbirleri alınmalı. Ve hastanın ilaca ulaşması sağlanmalıdır. Çünkü biz yıllardır ilacın ucuz ve ulaşılabilir olması gerektiğini dile getirdik. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İlaç gibi stratejik bir maddenin Türkiye’de yokluğunun çekilmemesi açısından yerli ilaç sanayinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yabancı ilaç firmaları kendi ticari çıkarlarını düşündükleri zaman bu ilaçları piyasaya vermekte zorluk çıkarabiliyorlar veya ilaçları hastaya vermiyorlar. Ucuz olan ilacı üretmiyorlar. Karsız gördükleri ürünleri üretmeyebiliyorlar. Bunun için yapılması gereken devlet tarafından yerli ilaç sanayinin desteklenmesi ve ilaç gibi stratejik konuma sahip benzeri ürünlerin Türkiye’de üretiminin sağlanması elzemdir. Yanı başında bulunduğumuz coğrafyada artık ilacın çok stratejik konumda olduğunu ve Türk üreticileri tarafından milli ilacın üretilmesinin gerekliliğini gösteriyor.”

İLAÇLAR HASTALARA ULAŞTIRILMAMAKTA

Eczanelerde hangi tür ilaçların bulunmadığını da ifade eden Başkan Özelçi, “Eczanelerde genelde kanser ilaçlarının olmadığı söyleniyor ama kanser ilaçlarında çok fazla bir sıkıntı çekildiğini tahmin etmiyorum. Genellikle kronik hastalıkların ilaçları şu anda firmalar tarafından depolanmış durumda. Ve bu ilaçlar hastalara ulaştırılmamaktadır. Bunun müessifi bizim görüşümüze göre büyük çoğunluğu üretici firmalardan kalan küçük bir kısmı da dağıtım kanallarından kaynaklanıyor. Malatya dahil Türkiye genelinde hiçbir depoda farklılık yok. Asıl büyük kısmını büyük firmalar yapıyor. Ayın 21’i olduğunda eczanelere geldiğiniz zaman size ‘yok’ dediğimiz ilaç ne olduysa birden piyasaya çıkacak. Bunun da sorumlusu olarak eczaneler olarak gösterilecek. Ben bunu tekrar ifade ediyorum. Eczaneler ilaç satmak için orada bulunuyorlar. Hiçbir ticari kaygımız yok. Bizim tek amacımız halk sağlıdır. Halk sağlığına ne kadar faydalı olabilirsek aldığımız 5 yıllım eğitimin karşılığını vermiş oluruz. Eczanelerden halkımızın ilaçsız çıkmaması bizim birinci önceliğimizdir. Bunun için yetkililer bu ilaç yokluğuna mutlaka çare bulmalıdır” diye konuştu.busabahmalatya.com