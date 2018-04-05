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VATANDAŞ  BU PROJE İLE DEVLETE ULAŞIYOR

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl valiliklerde hizmete başlatılan açık kapı bürolarına ilgi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 11 bin 569 başvuru yapılırken, başvuruların 8 bin 300’üne olumlu cevap verildi. 15 ilde yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 90’ından fazlası projeden memnun kaldı.

VATANDAŞ  BU PROJE İLE DEVLETE ULAŞIYOR

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl valiliklerde hizmete başlatılan açık kapı bürolarına ilgi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 11 bin 569 başvuru yapılırken, başvuruların 8 bin 300’üne olumlu cevap verildi. 15 ilde yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 90’ından fazlası projeden memnun kaldı.

05 Nisan 2018 Perşembe 13:19
VATANDAŞ  BU PROJE İLE DEVLETE ULAŞIYOR

İçişleri Bakanlığı, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmak, vatandaşların başvurularını sonuçlandırma sürelerini kısaltmak, vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla geçen yıl "Milletin Kapısı” sloganıyla Açık Kapı Projesi'ni valiliklerde başlatmıştı. Proje kapsamında valiliklerde kurulan açık kapı birimlerinde vatandaş, özel eğitim almış çalışanlarca karşılanıyor, her konudaki talep, şikayet ve önerilerini valiliklere iletebiliyor. Batman, Şanlıurfa, Erzincan, Sivas, Aksaray, Konya, Eskişehir, Balıkesir, Antalya, İzmir, Kocaeli, Trabzon, Ordu, Çanakkale, Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Kayseri, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tunceli gibi illerin aralarında bulunduğu 52 il valiliğinde açık kapı büroları faaliyetine başladı. Bu yılın Haziran ayı sonunda kadar 81 ilin tamamında daha sonra da nüfus yoğunluğuna göre ilçe kaymakamlıklarında da açık kapı büroları hizmete geçecek.

Açık kapı bürolarına vatandaş, 17 konu başlığında 322 başvuru türünde müracaatta bulunabiliyor. Başvurular, yüz yüze, www.acikkapi.gov.tr adresinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. İlerleyen dönemde ise KİOSKLAR ve Çağrı Merkezi üzerinden de müracaatlar alınabilecek. Başvuru yapan vatandaşların müracaatları elektronik sisteme kaydedildikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor. Ayrıca açık kapı personelince valiliklere başvuruda bulunan şehit yakını, gazi, engelli, yaşlı, hasta vatandaşlara mihmandarlık hizmeti de veriliyor.

BAŞVURULAR 7 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRILIYOR

Proje kapsamında başvuru yapanların talepleri 7 gün içerisinde sonuçlandırılıyor. Olumlu ya da olumsuz 7 günlük cevaplanma süresini geçen başvurular konularına, birimlerine, sorun alanlarına göre valilere veya İçişleri Bakanlığına gönderiliyor. Müracaat sahipleri sürecin her aşamasını kendilerine verilen başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonlarından takip edebiliyor. Proje kapsamında 15 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar 11 bin 569 başvuru alındı. Söz konusu başvurulardan 8 bini 300 olumlu şekilde sonuçlandırıldı. Yapılan başvuruların yüzde 72'si olumlu olarak çözümlendi. Hukuki veya fiili imkansızlıklardan dolayı olumlu ya da olumsuz cevap verilemeyen bazı başvuru sahipleri ise yönlendirilerek farklı çözüm alternatifleri sunuldu.

İçişleri Bakanlığı ayrıca 15 ilde başvuru yapan 256 vatandaşa telefon yoluyla memnuniyet anketi de yaptı. Ankette vatandaşların yüzde 90'ından fazlası hizmetten memnun olduklarını belirtti.

Açık kapı veri tabanında biriken başvurular iş zekası uygulamalarıyla analiz edilerek, ilin yoğunluklu başvuru türleri, sorun alanları, aksayan yönler, iyi uygulamalar, coğrafi, demografik ve sosyo-ekonomik açılardan tespit edilecek. Bu analizlerle yerel ve merkezi düzeyde yönetim politikaları ve yeni hizmet sunum teknikleri geliştirilecek. Açık kapılarda görev alan personelin kıyafet standartları İçişleri Bakanlığınca belirlenmiş olup, görev alacak personele kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, kriz iletişimi, sözsüz iletişim, beden dili, imaj ve itibar yönetimi, diksiyon ve güzel konuşma, stres yönetimi gibi konularda eğitim veriliyor.

İHA

Son Güncelleme: 05.04.2018 18:50
Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıAçık Kapı BürolarıVatandaş
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