Vanlı vatansever gençlerden Mehmetçiğe destek

Van Vatansever Gençler Derneği Başkanı Veysel Taşdemir ve dernek üyeleri, gönüllü olarak Afrin’deki operasyona katılmak için dilekçe verdi.

İpekyolu Askerlik Şubesi Başkanlığı önünde bir araya gelen ve aralarında kadınların da bulunduğu Van Vatansever Gençler Derneği üyeleri, görev verilmesi halinde Afrin harekatına katılmak istediklerini ve hazır olduklarını belirttiler. Gönüllü askerlik başvurusu yapacaklar adına açıklama yapan Yavuz Taşdemir, Türkiye’ye yapılan dahili ve harici saldırıların bertaraf edilmesi noktasında kayıtsız kalınmaması gerektiğini belirterek, her zaman devletin ve ordunun yanında olduklarını söyledi. Taşdemir, “Hak ile batılın savaşında safların netleşmesi hususunu da göz önünde bulundurarak safımızı net bir biçimde belli etmek ve bu uğurda seve seve kanımızın son damlasına kadar mücadele etme noktasında tereddüt göstermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. İslamın son kalesi olan ve ümmeti tek bir sancak altında toplayacağına inandığımız ülkemizi; ne hainlere, ne onların yularını ellerinde tutan şer güçlere teslim etmeyeceğiz. Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Laz hep bir vatanın evlatları, tek bir İslamın parçasıyız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmaya, ülkemizi bölüp parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Van Vatansever Gençler Derneği olarak gönüllü askerlik başvurusunda bulunuyoruz” dedi.

Basın açıklamalarının ardından başkan ve üyeler, ellerindeki dilekçeleri İpekyolu Askerlik Şubesi Başkanlığına teslim ettiler.