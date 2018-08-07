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VALİLİK UYARDI!

Malatya Valiliği, son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce yapılan dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

VALİLİK UYARDI!

Malatya Valiliği, son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce yapılan dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:44
VALİLİK UYARDI!

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce, ilimizde ve ilimiz dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bulunan iş adamlarımız, vatandaşlarımız, esnafımız Valilik Makamı ve Valilik Özel Kalem Müdürlüğü adına arandığı, tekerlekli sandalye ve değişik sebeplerle yardım talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle ilimiz ve ilimiz dışındaki iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın, esnafımızın, Vali, Vali Yardımcıları veya kurum amirlerinin adı kullanılarak yapılan yardım taleplerine itibar etmemeleri, konuyu hemen Valilik Makamına veya emniyet birimlerine intikal ettirmeleri hususunda gerekli dikkat ve duyarlılığı göstermeleri önem arz etmektedir” denildi. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ValilikUyarıMalatya Halkı
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