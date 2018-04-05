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Vali, Türkiye için ilmek attı

Samsun’da dokuma çalışması devam eden ve 19 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığına takdim edilecek Türk bayrağı halısına Samsun Valisi Osman Kaymak da bir ilmek attı.Bulvar Alışveriş Merkezi(AVM) tarafından düzenlenen "Türkiye İçin Bir İlmek...

Vali, Türkiye için ilmek attı

Samsun’da dokuma çalışması devam eden ve 19 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığına takdim edilecek Türk bayrağı halısına Samsun Valisi Osman Kaymak da bir ilmek attı.Bulvar Alışveriş Merkezi(AVM) tarafından düzenlenen "Türkiye İçin Bir İlmek...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:44
Vali, Türkiye için ilmek attı

Samsun’da dokuma çalışması devam eden ve 19 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığına takdim edilecek Türk bayrağı halısına Samsun Valisi Osman Kaymak da bir ilmek attı.

Bulvar Alışveriş Merkezi(AVM) tarafından düzenlenen "Türkiye İçin Bir İlmek De Sen At Projesi"ne Vali Kaymak’tan destek geldi. AVM önünde yapılan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğine katılan Vali Kaymak, 19 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığına teslim edilecek Türk bayrağı halısına ilmek attı. Vali, halı dokumada görevli kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı.

"Bayrak halı" tüm Samsunlular tarafından dokunmaya devam ediliyor.
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