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VALİ KABAN’A ZİYARET

26 Ocak Dünya Gümrük Günü öncesinde Fırat Gümrük Bölge Müdürü Havva Eksilmez ve müdürlük personeli Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

VALİ KABAN’A ZİYARET

26 Ocak Dünya Gümrük Günü öncesinde Fırat Gümrük Bölge Müdürü Havva Eksilmez ve müdürlük personeli Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 12:32
VALİ KABAN’A ZİYARET

Ziyarette konuşan Fırat Gümrük Bölge Müdürü Havva Eksilmez, Dünya Gümrük Günü’nün her yıl ayrı bir tema ile kutlandığını ifade etti. Bu yılki temanın 'Ekonomik Kalkınmada Güvenli Bir İş Ortamı' olduğunu söyleyerek 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutlamak adına ilk olarak Valilik ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Eksilmez, çalışmalar hakkında da Vali Kaban’a bilgiler sundu.

KABAN TÜM GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ GÜNÜNÜ KUTLADI

Vali Kaban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm gümrük çalışanlarının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutladı. Gümrüğün kendi iç dinamiğinin içerisinde ülkelerin ulusal, ekonomik düzenlerini koruyabilmek anlamında ciddi bir karşılığı olduğunu söyleyen Kaban, "Dünyadaki ekonomik gelişmişliğin belli bir düzeyde tutulabilmesinin her ülkenin kendi düzenini kurulabilmesinin temel dinamiği gümrük işleridir. Bu anlamda dünyada gümrükle ilgili oluşmuş olan genel sistematik ciddi bir alt yapıya ve ciddi bir arka plana haiz. Çünkü dünya ekonomik sistemin ayakta kalabilmesi, yürüyebilmesi özellikle bölgelerin korunabilmesi açısından, ekonomik açıdan gümrüğün ayrı bir yeri var. Tabii zaman içerisinde özellikle kaçakçılığın önlenebilmesi ve o ülkelerin iç dinamiklerinin sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edilebilmesi sağlanmasında gümrüğün çok büyük bir ehemmiyeti var. Bu anlamda bende şahsınızda bütün arkadaşlarımızın gümrük günlerini kutluyorum" şeklinde konuştu.(Bülten)

HABER MERKEZİ

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26 Ocak Dünya Gümrük Günü öncesinde Fırat Gümrük Bölge Müdürü Havva EksilmezVali Ali Kaban’
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