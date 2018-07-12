Vali Kaban İİT üye ülkesi temsilcileri ile bir araya geldi

Bir otelde gerçekleştirilen toplantı Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Malatya Tanıtım Filmi gösterimi ile başladı.

Vali Kaban burada yaptığı açıklamada, “Malatyamız tarihteki geçirdiği evreler özellikle de İslam'ın bölgedeki yaşanmışlığındaki oldukça geriye dayanan tarih. Ayrıca bu bölgeden gelip geçmiş olan çok değerli İslam büyükleri, yaşanmış olan birçok mücadeleler bugün burada hala İslam'ın ayakta kalabilmesindeki verilen çabanın sonuçları hepsini bir araya topladığımızda Malatya'yı oluşturuyor. Bu fikir gündeme geldiğinde hakikaten bir baktık biz bu işte nerede duruyoruz? Malatya olarak. Malatya İslami Turizm denilince, inanç turizmi denilince bu anlamda yapılacak çalışmalara bir cevap verebilir mi? Bununla ilgili altyapımız var mı? Ayrıca sadece bugünkü altyapı değil tarihten, coğrafyadan gelen bir altyapımız var mı? Baktığımızda böyle bir altyapıya sahip olduğumuzu gördük. Elbette özellikle inanç turizminin 21'inci yüzyılın başında henüz daha çok taze bir fikir olarak yaygınlaşması düşünüldüğünde bizimde buradan hak ettiğimiz payı almamız gerektiği fikri oluştu. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde Malatya'nın kurulduğu yer itibariyle, konumu itibariyle sadece kendisi değil ama özellikle komşu vilayetleri de kattığımızda çok ciddi bir potansiyeli olduğunu gördük. Bu anlamda bunu bir şekilde aktivite etmemiz gerektiği ve bir şekilde bütün inanç turizmi anlamında Müslüman ülkelere sesimizi duyurmamız gerektiği açık bir şekilde ortadadır. Sizler buraya gelerek bu sesimizin duyurulması hususunda verdiğiniz katkılardan dolayı çok büyük teşekkürü bir borç biliyorum. İşte şimdi bundan sonra yapacağımız çalışmalar, özellikle de altyapı eksikliklerimiz konusundaki yapacağımız çalışmalar İnanç Turizmi konusunda, İslam ülkelerine vereceğimiz hizmet konusunda bize bir fikir verecek ve ben bundan sonra yapacağımız çalışmaların iyi bir başlangıcı olarak bu yapılan 4 günlük çalışmanın çok yerinde ve faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da bu çalışmaları layığı olduğu şekliyle geleceğe taşımak hepimizin bir borcudur. Ben sizlerin bu konuda ciddi katkıda bulunacağını düşünüyorum gelmekle bizi şereflendirdiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca burada şu 4 günün sonunda özellikle düşüncelerinizi almak sizlerin fikirlerini birebir duymaktan büyük mutluluk duyacağım” şeklinde konuştu.

Program İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye ülkelerin yetkililerinin düşünce ve fikirlerini beyan etmeleri ile devam etti.

İslam Ülkeleri İstatistik, ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) temsilcisi Araştırmacı Dr. Cem Tintin de yaptığı konuşmada, “Bu projenin Malatya ilinde dizayn etmek, uygulamak gerçekten kolay değil. Çünkü 57 İslam ülkesinden insanı buraya davet etmek, böyle bir proje dizayn etmek birçok açıdan zorluklar içeriyordu. Lojistik açısından, vize konusu açısından bazı zorluklar içeriyordu. Ama bu zorlukları Vali Bey'in çok kıymetli katkıları, düşünceleri ve girişimleri sayesinde anlatabildik ve çok şükür bugün çok güzel bir program icra edebildik. Sadece örnek olsun diye söylüyorum Filistin temsilcisi Malatya’ya ulaşmak için 40 saatini harcadı. Endonezya, Malezya yaklaşık 24 saatini Malatya’ya ulaşmak için harcadılar. Dolayısıyla burada katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Çünkü onlar da buraya gelerek Malatya için çok önemli katkılarda bulundular. Tecrübelerini ve bilgilerini paylaştılar. Dolayısıyla aslında burada çok ciddi bir işbirliği var. İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin de güzel bir göstergesidir. Benim dileğim İnşallah bu ve benzeri organizasyonların Malatya'da ileride de Sayın Valimizin destekleriyle devam etmesi ve Malatya'nın turizm alanında hak ettiği konuma ulaşması, bu pastadan daha fazla yararlanması ve böylece Malatya insanının kalkınmasına, gelişmesine de katkılarda bulmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Malezya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Politikası ve Uluslararası İlişkiler Müsteşarı Mohd Daud Mohd Arif ise, “Malatya’da bulunmaktan mutluyum, uzun yolculuğa değen bir seyahat oldu. Kentin çok güzel bir altyapısı var. Turizm imkânları ve ekolojisi var. Harika bir misafirperverlik var. Malatya İslam Turizmi için her türlü imkâna sahip. Bu konuları ülkem ile paylaşacağım. Malatya uçak seferleri arttırılabilir. Umre gezisinden gelenler olabilir. Sayın Valimize gösterdiği ev sahipliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Program SESRIC Genel Direktörü, Büyükelçiyi Musa Kulaklıkaya adına Vali Kaban’a hediye takdim edilmesi ve günün anısına fotoğraf çekimi ile son buldu.

Öte yandan Malatya Valiliği ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından 9-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Malatya‘da “İslami Turizm Ekosisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Geliştirilmesi, Destinasyon ve Sektör Geliştirme” konulu bir eğitim 4 gün boyunca Malatya’da hayata geçirildi.

Müslüman dostu turizmi ülkelerinde nasıl geliştirebilecekleri ve bu alanda ilgili sektörün geliştirilmesi için neler yapılabileceği konusunda kapasite geliştirilmesi amaçlanan eğitim kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye ülkesinden katılımcıları 4 gün boyunca Malatya’da panel, eğitim ve saha çalışmasına katıldılar. Söz konusu eğitim programı, Malezya Turizm ve Kültür Bakanlığına bağlı Malezya İslam Turizm Merkezi bünyesindeki eğitmenler tarafından yürütüldü.

Eğitim programı sonrası katılımcılar iki gün boyunca Malatya ili sınırları içinde bulunan Battalgazi, Darende ve Arapgir ilçelerinde yer alan Müslüman dostu turizm potansiyeli olan destinasyonlara teknik saha ziyaretinde bulundu. Program’ın ayrıca Malatya ilinin turizm potansiyelleri hakkında 13 farklı ülkeden ve coğrafyadan gelecek katılımcılara birinci elden deneyim kazandırmış ve Malatya’nın geleceğe yönelik turizm gelişim stratejisi ve rotalarının oluşturulmasına da katkıda bulunmuştur.