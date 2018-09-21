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Vali Kaban, bazı ziyaretlerde bulundu

Vali Ali Kaban, Muharrem ayı dolayısıyla Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Malatya Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli ve Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman’a ziyarette bulundu.

Vali Kaban, bazı ziyaretlerde bulundu

Vali Ali Kaban, Muharrem ayı dolayısıyla Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Malatya Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli ve Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman’a ziyarette bulundu.

21 Eylül 2018 Cuma 16:46
Vali Kaban, bazı ziyaretlerde bulundu

Vali Ali Kaban’a İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Müftüsü Ümit Çimen eşlik ettiler.  Ziyaretlerde, Muharrem ayının dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ay olduğunu ifade eden Vali Kaban, Kerbela şehitlerini rahmetle andıklarını o tür acı ve üzüntülü olayların kıyamete kadar yaşanmaması dileğinde bulundu. Vakıf Başkanları da anlamlı ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Kaban’a teşekkür ettiler. (Bülten)

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