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ÜZÜM ÜRETİCİLERİ SORUNLARINI ANLATTI

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu üyeleri, İslahiye'de üzüm üreticileriyle buluştu.Komisyon Başkanı İsmail Bilen, bu yola Denizli'de başladık, önceki gün Elazığ, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve yarında Kilis'e geçeceğiz. Burada üzüm üretici kardeşlerimizin sorunlarını ve önerilerini dinleyip buna göre bir değerlendireme yapacaklarını belirtti.

ÜZÜM ÜRETİCİLERİ SORUNLARINI ANLATTI

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu üyeleri, İslahiye'de üzüm üreticileriyle buluştu.Komisyon Başkanı İsmail Bilen, bu yola Denizli'de başladık, önceki gün Elazığ, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve yarında Kilis'e geçeceğiz. Burada üzüm üretici kardeşlerimizin sorunlarını ve önerilerini dinleyip buna göre bir değerlendireme yapacaklarını belirtti.

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:06
ÜZÜM ÜRETİCİLERİ SORUNLARINI ANLATTI

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu üyeleri İslahiye ’de bağcılık ve üzüm sektöründe yer alan üreticilerle bir araya geldi.

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyon Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen, ve Komisyon üyeleri, Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Tokat Milletvekili Celil Göçer, Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ile akademik ve uzman heyeti İslahiye geldi.Gaziantep İslahiye ilçesinin ev sahipliğinde Belediye konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, üzüm üreticileri ile bir araya gelen komisyon üyeleri, üreticinin sorunlarını dinledi.Toplantının açılış konuşan Gaziantep Vali yardımcısı Halil Uyumaz, İslahiyeli üzüm üreticilerin önerilerini dinlemek için burada hazır bulunduklarını ve TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyon Başkanına ve değerli üyelerini İslahiye de görmekten mutlu oldukları belirtti.TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyon Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, üreticilerin ve Çiftçilerin teklif ve önerilerini raporlandırarak bu önerilerden istifa edeceklerini söyledi.

Komisyon üyesi AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik yaptığı konuşmada, "Burada çıkacak sonuçların ilçemiz, şehrimiz için ve Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Duyduğum bir söz beni mutlu etti. Bağım olsun üzümüm olsun yemeye yüzüm olsun” Bizde bağlarımıza bakarsak üzümünü yemeye yüzümüz olacak. Burada ilçemizde gerek bağcılık, gerekse de tarım alanında çok büyük bir potansiyelin olduğunu biliyoruz. Amaç, tamamen üreticinin mutluluğudur. Ülkemizin 2023 hedeflerine giderken, bu üretim potansiyel iyenin güçlenmesi, bunun içinde önümüze bir yol haritası koymalıyız. Alışkanlık yaptığımızı atadan deden gelen alışkanlıkları değiştirerek, çağa ve zamana ayak uydurmalıyız. İslahiye bu alanda çok önemli bir merkez, hemen acının hem tatlının merkezi burası, öyle bir verimli toprak ki, hem acı biber çıkıyor, hem üzüm ve üzüm ait ürünler. Gerçekten buradaki verimli toprakların bulunduğu bu coğrafyada her şey yetişir" diye konuştu. Toplantı daha sonra sunumlar ve fikir alışverişi ve üreticinin sorunları dinlendi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
üzüm üreticileriİsmail BilenCanan Candemir ÇelikCelil GöçerAli Aydınlıoğlu
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