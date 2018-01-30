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Üstündağ’ın acı günü!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 72 yaşındaki ablası Meral Ünsal’ı kaybetti. Cenaze ve taziye işleri için Malatya’ya gelen Akif Üstündağ, Fahri Kayhan’daki taziye çadırında başsağlığına gelenleri kabul etti.

Üstündağ’ın acı günü!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 72 yaşındaki ablası Meral Ünsal’ı kaybetti. Cenaze ve taziye işleri için Malatya’ya gelen Akif Üstündağ, Fahri Kayhan’daki taziye çadırında başsağlığına gelenleri kabul etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 13:27
Üstündağ’ın acı günü!

Önceki gece ani bir kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Meral Ünsal, ikamet ettiği Fahri Kayhan’daki evinde yaşamını yitirdi. Acı haber Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a Ankara’da gece geç saatlerde iletildi. İlk uçakla Malatya’ya gelen Üstündağ, taziye çadırında başsağlığı mesajlarını kabul etti.

Üstündağ’ı ilk arayan ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Bir çok federasyon başkanı ve spor adamı taziyelerini iletirken TVF’de resmi internet sitesinde başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda; “Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’ın ablası Meral Ünsal’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Meral Ünsal’a Allah’tan rahmet, başta Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” İfadelerine yer verildi. Bugün Malatya Şehir Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek abla Meral Ünsal’ın cenaze törenine Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın da katılacağı öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif ÜstündağMeral ÜnsalCenaze
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