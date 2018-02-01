ÜSKÜDAR'DA OTOBÜS DURAĞA DALDI: 3 ÖLÜ

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü önce yol kenarındaki panolara çarptı. Ardından durakta bekleyen bir otobüse de çarpan otobüs daha sonra durağa daldı.

Kazada durakta bekleyen üç kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, cadde tamamen trafiğe kapandı. Görgü şahitleri, otobüsün hıza geldiğini belirterek, "Önce panoya çarptı ardından duran otobüse çarptı. Daha sonra durakta bekleyen vatandaşlara çarptı. Üç kişi öldü "dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Üsküdar'da 3 kişinin ölmesine neden olan halk otobüsünün bugün ikinci seferini yaptığı belirlenirken, kazada ölenlerin kimlikleri de belli oldu.

Üsküdar'da Selim Karakaya'nın yönetimindeki halk otobüsü durağa dalmış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan halk otobüsü ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışan 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsünün dün hizmete başlayan yeni nesil bir araç olduğu belirlendi. Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belirlendi. Kazada Mustafa Erdoğan (70), Aygül Erdoğan ve Perihan Çelik hayatını kaybetti.