ÜNLÜ İSİMLERİ AFİŞLERLE MİZAHLADI KİTAP SATIŞLARINI ARTIRDI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yönetmeliği mezunu olan Serhat Kara atanamayınca iş yeri kiralayarak sahafçılığa başladı. 6 ay önce sahafçılığa başlayan ve ilk başlarda kitapları satamayarak zarar eden Kaya, sahafçılığı farklı bir aşamaya taşıyarak ABD Başkanı D. Trump, ünlü manken A. Lima ve filozof A. Einstein’in başarılarını kitap evinin adına ve Ağrılı vatandaşların adına uyarlayarak onlarca mizah afiş bastırdı.

Bu afişleri kentin farklı noktalarına asan ve sosyal medyada da paylaşan Kaya, kısa sürede adını tüm Türkiye’ye duyurdu. Bu yolla binlerce müşteri kazanan Kaya, kitap satışlarını 2’ye katladı. Kaya, afişlerin yanı sıra kitap okumanın önemine dikkat çekmek için boş bir televizyonun içini kitaplarla doldurdu. Sahafçılığa sıra dışı bir bakış açısı kazandıran Kaya, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere günün belli saatlerinde kitap vererek okumalarını sağlıyor.

DAKTİLO İLE ÜCRETSİZ DİLEKÇE HİZMETİ DE VERİYOR

Kaya, iş yerinde geleneksel olarak kullanılan ayakkabılar içine koyduğu toprakla çiçek yetiştirirken, bir yandan da daktilo ile vatandaşlara ücretsiz dilekçe de yazıyor. Kitapları çok sevdiğini ve herkesin bol bol kitap okuması gerektiğini söyleyen Kaya, iş yerinde kitap okuyanlar içinde ayrı bir bölüm oluşturduğunu söyledi. Bu yolla kitap satışlarının patladığını belirten Kaya, “Atama durumum olmadığı için, kitapçılık işine girdim. 6 aydır kitap evini açtım. Burası sadece bir kitap evi değildir, bir akademiyadır, eğer atansaydım, sadece bir okula hizmet etmiş olacaktım ama kitap evi açtığım için hem Ağrı’ya hem de Türkiye’ye bir katkıda bulunduğumun farkındayım. Özelde Ağrı’nın genelde bütün Türkiye’nin dikkatini çekmek için afişler yaptırdık” şeklinde konuştu.

ADINI TÜRKİYE’YE DUYURDU



Mizah afişleri sayesinde adını tüm Türkiye’ye duyurduğunu ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Kaya, korsan kitap satmadıklarını ve korsana kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Kaya, “Elimizden geldiği kadarıyla toplumumuza faydalı olmaya çalışıyoruz. Her türlü kitabı elimizde bulunduruyoruz, ikinci el kitaplarımızı dışarıda bırakıyoruz. Vatandaşlara mesajımız kesinlikle okusunlar uyumasınlar” açıklamasını yaptı.