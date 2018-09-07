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Un ihracatına geçici sınırlama getirildi

Malatya’da ve ülke genelinde un fiyatlarına ilişkin sıkıntılar devam ederken, Ticaret Bakanlığı un ihracatına sınırlama getirdiğini duyurdu.

Un ihracatına geçici sınırlama getirildi

Malatya’da ve ülke genelinde un fiyatlarına ilişkin sıkıntılar devam ederken, Ticaret Bakanlığı un ihracatına sınırlama getirdiğini duyurdu.

07 Eylül 2018 Cuma 12:12
Un ihracatına geçici sınırlama getirildi

Ticaret Bakanlığı, yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicileri korumak ve spekülasyonun önüne geçmek amacıyla un ihracatına sınırlama getirildiğini duyurdu. Açıklamada "Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmaktadır. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir" denildi.

İHRACATIN YÜZDE 1’İ

Ticaret Bakanlığı un ihracatında yapılan düzenlemeye yönelik yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmaktadır. Düzenlemenin temel amacı yurtiçi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir." busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Un IhracatıGeçici Sınırlama
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