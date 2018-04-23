Ülkemizde 890 Bin Çocuk İşçi Var

Çocukların eğitim görüp gezip oynayacağı yaşta çalıştırılmasının tüm dünya ve Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde çocuk işçiliği maalesef son dönemlerdeki göçler sebebi ile daha fazla arttı. 6-17 yaş grubunda toplam 890 bin çocuk işçi var. Çalışan çocukların 292 bini 6-14 yaş grubunda bulunurken; çocukların yüzde 44,7’si tarım, yüzde 24’ü ise sanayi alanında çalışıyor. Gelişimlerinin en önemli döneminde eğitimlerini aksatmamalı, oyun oynamaları, kitap okumaları, kendilerini geliştirmeleri gereken dönemde, karakterleri tam şekillenmeye başladığı zamanlarda çoğu ağır işlerde olmak üzere çalışıyor. Bu durum hem dünyada hem de ülkemizde kanayan bir yaradır. Bu durumla mücadelede aileler kadar iş yerleri ve işverenlere de büyük pay düşüyor. Geleceğin ve toplumun mimarı olacak çocukların küçük yaşlarda bu durumla baş başa bırakılması asla kabul edilemez” diye konuştu.

“ESNAF VE SANATKAR CAMİASI ÇOCUK İŞÇİLİĞİ KONUSUNDA HASSAS”

Esnaf ve sanatkarların geleceğin kalifiye işgücünü yetiştirerek ekonomiye katkı sağladığına dikkati çeken Palandöken, “Esnaf ve sanatkar camiası çocuk işçilik konusuna hassasiyetle yaklaşmaktadır. Kuruluş kanunumuz uyarınca, iş yerlerinde 18 yaş altındaki çocuk ve gençlere pratik meslek öğretmektedir. Günümüzde halen büyük bir kalifiye eleman eksikliği yaşanıyor. Esnaf ve sanatkâr da bu mesleki eğitimin öneminin bilinciyle, yanındaki çırak ve kalfaya meslek öğretiyor. Onu geleceğe hazırlıyor. Aileler çocuklarının doktor, mühendis vb. olmasını istiyor fakat her çocuk bu mesleklerde başarılı veya mutlu olamıyor. Mezun olduklarında iş bulmakta sıkıntı çekebiliyorlar. Bu sebeple onların en doğru mesleğe yönlendirilmeleri çok önemlidir. Üretim ve hizmet sektöründe esnafın Ahilik’ten bu yana var olmuş ve olmaya da devam edecektir. Çocukların ve gençlerin çırak ve kalfa olarak meslek edinmeleri hem toplum için hem ekonomi için kilit noktadır” dedi.

“10 İLDE YÜRÜTÜLECEK PROGRAM İLE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE DUR DİYECEĞİZ”

TESK’in çocuk işçiliğinin önlenmesi konusundaki program ile 10 ilde toplantı yapmaya başladıklarını dile getiren Palandöken, sözlerine şöyle devam etti:

“Her zaman olduğu gibi bu yıl da çocuk işçiliği konusunda farkındalık yaratarak mücadele ediyoruz. UNICEF ile işbirliğimiz kapsamında Ankara, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Hatay, Mersin, Adana, Ordu illerinde bilinçlendirme toplantılarımız devam ediyor. Çalışma planımızda, çocuk işçilerin iş yerleri kanallarıyla izlenmesi, çocuk işçilerin ailelerinin sosyal koruma sistemine yönlendirilmesi, çocuk işçi olabilecek çocukların mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesi ve çıraklık yapan çocukların iş yerlerindeki çalışma şartlarının iyileştirilmesini hedefliyoruz. Ülkemiz önce kendi çocuklarına sonra tüm dünya çocuklarına bayram armağan eden, yarınların geleceği çocuklara büyük önem vermektedir. Biz de bu bilinçle üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirip çocuk işçiliği ile her zaman olduğu gibi mücadelemizi sürdüreceğiz.”