Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor

Milletvekili Kahtalı, yaşanan ekonomik gerilime değinerek, "Ülkemize ekonomik bir savaş açılmış durumda. Bu savaşın taraflarından biri Amerika diğeri Türkiye. Biz, bir taraf olacaksak nitekim vatanımızda, bayrağımızdan, ezanımızdan taraf olacağız. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyarak bu süreci atlatacağız. Halkımızın sağduyusu onların bütün oyunlarını bozdu, bundan sonrada bozacaktır. Türkiye, en büyük ekonomiler içerisinde bulunan büyük bir ülke. Türkiye, 81 milyon nüfusu, genç nüfusuyla beraber tüm dünyada varlığını hissettiren, gelişmesini, büyümesini hızla artıran, tüm dünyanın dikkatini çeken bir ülke konumuna geldi. Ülkemizin başında Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm dünya mazlumlarının umudu haline geldik" şeklinde konuştu. busabahmalatya.com