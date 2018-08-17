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Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kahtalı, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreç elbette ki aşılamayacak bir süreç değil. Ülkemiz birçok badireleri atlattı. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bununda üstesinden geleceğiz” dedi.

Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kahtalı, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreç elbette ki aşılamayacak bir süreç değil. Ülkemiz birçok badireleri atlattı. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bununda üstesinden geleceğiz” dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:50
Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor

Milletvekili Kahtalı, yaşanan ekonomik gerilime değinerek, "Ülkemize ekonomik bir savaş açılmış durumda. Bu savaşın taraflarından biri Amerika diğeri Türkiye. Biz, bir taraf olacaksak nitekim vatanımızda, bayrağımızdan, ezanımızdan taraf olacağız. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyarak bu süreci atlatacağız. Halkımızın sağduyusu onların bütün oyunlarını bozdu, bundan sonrada bozacaktır. Türkiye, en büyük ekonomiler içerisinde bulunan büyük bir ülke. Türkiye, 81 milyon nüfusu, genç nüfusuyla beraber tüm dünyada varlığını hissettiren, gelişmesini, büyümesini hızla artıran, tüm dünyanın dikkatini çeken bir ülke konumuna geldi. Ülkemizin başında Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm dünya mazlumlarının umudu haline geldik" şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Zor Bir Süreçülke
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