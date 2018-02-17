Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Siirt’te

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Siirt’te havalimanında incelemelerde bulundu. Bakan Aslan, havalimanının elverişli hale getirilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ve haziran ayında seferlerin başlayacağı müjdesini verdi.

Havayoluyla Siirt’e gelen Bakan Aslan’ı Siirt Havalimanında, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekilli Yasin Aktay, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer yetkililer karşıladı. Bakan Aslan, beraberinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak ve diğer yetkililerle, uzun süredir uçuşlara kapalı olan Siirt Havalimanında incelemede bulundu. Siirt’te olmaktan Siirtlilerle bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Aslan, ilin ihtiyaçları, yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek için düzenlenecek olan toplantıya katılmak üzere Siirt’e geldiğini söyledi.

Havalimanında basın açıklaması yapan Bakan Aslan, "Malumlarınız Siirt havalimanı geçmişte ILS sistemi olmayan ve dolayısıyla orta ve büyük gövdeli uçakların inemediği bir havalimanıydı. Küçük gövdeli uçaklar inebiliyordu. Ancak gerek Türk Hava Yolları’nın gerekse özel hava yolu şirketlerinin elinde uçak olmayınca da Siirt hava limanı kapanmak durumunda kaldı. Biran önce açmak biran önce seferlere başlamak noktasında biz gerekli çalışmaları yaptık ve bugün memnuniyetle ifade edebiliriz ki ne yaptığımızı ne yapacağımız biliyoruz. Malumunuz bulunduğumuz pist 2 bin metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir pist. Pist ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Uçaklarımız inebiliyor ama pistin başlangıcında ve bitişinde stop dediğimiz sahamızın yapılması ihtiyacı vardı. İkincisi de ILS cihazının kurulması ihtiyacı vardı. İşte bu ihtiyaçlar çerçevesinde gerekli çalışmaları yaptık ve pist yaklaşma ışıkları dediğimiz veya aydınlatma ışıkları dediğimiz papy diye tabir edilen ışıklandırmaları 3 ay önce yaptık, onlarla ilgili kurulumları yaptık. Pistin her iki tarafı ve devamını sağ olsun Özel İdare, değerli valimizin talimatları, milletvekili ve il başkanımızın destekleriyle gerekli düzenleme yapılarak, engebeli arazi düzeltmeleri yapıldı. Biran önce çalışmalar yapılarak pistin açılmasını amaçladılar. Bu kapsamda biz de ihaleyi gerçekleştirdik. Bu ayın 15’inde sözleşme imzalandı. Önümüzdeki hafta yer teslimi yapıyoruz ve yer teslimi kapsamında havalimanı etrafındaki güvenlik tel örgüsü tamamen yenilenmiş olacak ve haziranda tamamen yeni uçuşu açılmış olacak" dedi.

Bakan Aslan daha sonra Siirt çevreyolunun Organize Sanayi Bölgesine bağlanacak olan noktasında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Aslan incelemelerinin ardından Siirt Valiliğine gitti. Valilik girişinde polis mangasını selamlayan Bakan Aslan, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Siirt Valisi Atik, Bakan Aslan’a ziyaretin anısına tablo ve üzerinde Türk bayrağının işlendiği tiftikten yapılan battaniye hediye etti.

Bakan Aslan daha sonra Siirt Valiliğinde sivil toplum örgütleri ve il yöneticileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.