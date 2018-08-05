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Ulaşımda 5 milyar lira yatırım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 15 yılda Malatya’ya 5,2 milyar TL Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırım yaptığını bildirdi.

Ulaşımda 5 milyar lira yatırım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 15 yılda Malatya’ya 5,2 milyar TL Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırım yaptığını bildirdi.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:38
Ulaşımda 5 milyar lira yatırım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette Bakanlığın yatırımları ele alınırken, Kuzey Çevreyolu, Havaalanı Yeni Terminali, yapımı devam eden ve yeni yatırım programına alınacak olan projeler ele alındı. Bakan Turhan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeni Havaalanı Terminal Binası, Kuzey Çevreyolu, şehrin ulaştırma ve alt yapı ile ilgili projelerin takipçisi olacağını söyledi.

Çalık, “Malatya’ya 2002 yılı sonuna kadar sadece 36 km bölünmüş yol yapıldığını hatırlatarak, ‘’2003-2017 yılları arasında ise 325 kilometre bölünmüş yol yaptık. 2002’den önce Malatya’da toplam 714 kilometre asfalt yol çalışması yapılmıştı, biz 15 yılda 4.087 km asfalt yol çalışması yaptık” ifadelerini kullandı. (Bülten) busabahmalatya.com

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UlaşımBeş MilyarYatırım
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