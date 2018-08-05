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Ufukta serin hava yok

Malatya’da kısa süreli olarak hissedilen serin hava, yerini yeniden sıcak havaya bırakıyor. Kentte bugün hava sıcaklığı 32 derece olacak.

Ufukta serin hava yok

Malatya’da kısa süreli olarak hissedilen serin hava, yerini yeniden sıcak havaya bırakıyor. Kentte bugün hava sıcaklığı 32 derece olacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:30
Ufukta serin hava yok

Bölge genelindeki hava durumuna ilişkin açıklamada bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, “Bölgemizde havanın Adıyaman ve Elazığ'da az bulutlu ve açık; Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı bulutlu; bugün öğle saatlerinden sonra Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçeleri ile Bingöl'ün Adaklı, Karlıova, Solhan, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının olmadığı da verilen bilgiler arasında. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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