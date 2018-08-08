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ÜÇ ADET AMBULANS ALINACAK

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Olağan Toplantısı birinci oturumunda gündeme alınan komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı. Toplantıda, Yeşilyurt Belediyesinin ihtiyacı olan üç adet ambulansın Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden hibe yoluyla talep edilmesine dair Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi görüşüldükten sonra kabul edildi.

ÜÇ ADET AMBULANS ALINACAK

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Olağan Toplantısı birinci oturumunda gündeme alınan komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı. Toplantıda, Yeşilyurt Belediyesinin ihtiyacı olan üç adet ambulansın Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden hibe yoluyla talep edilmesine dair Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi görüşüldükten sonra kabul edildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:49
ÜÇ ADET AMBULANS ALINACAK

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Meclis Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen birinci oturum toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 6 Temmuz 2018 tarihli Temmuz Ayı Toplantısının karar özeti oy birliği ile kabul edildi.

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇINAR’A YETKİ VERİLDİ

Yeşilyurt Belediyesi tarafından sürdürülen Tarihi Tescilli yapıların Restorasyon Uygulama projeleri ile diğer yapım işleri projeleri için Fırat Kalkınma Ajansı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek ile Fizibilite Destek programı çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansı’na başvuru yapma ve sözleşme imzalamak için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesi görüşülerek onaylandı.

ÜÇ AMBULANS ALIMI İÇİN ONAY ÇIKTI

Yeşilyurt Belediyesinin ihtiyacı olan üç adet ambulansın Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden hibe yoluyla talep edilmesine dair Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi görüşüldükten sonra kabul edildi.

‘GELECEĞİN DİLİ YAZILIM VE KODLAMA TEKNO KAMPI’ PROJESİNE ORTAK OLUNDU

‘Geleceğin Dili Yazılım ve Kodlama Tekno Kampı’ projesinin Yeşilyurt Belediyesi ile Önder İmam Hatipliler Derneği arasında ortaklaşa düzenlenmesine dair teklifi onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Seyran mahallesindeki bir sokağa Aziz Uçar isminin verilmesine yönelik teklifi ise Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale etti.

Birinci oturum toplantısında gündeme alınan imar maddelerinin bazıları görüşülerek kabul edilirken, bir madde reddedildi, dört madde ise İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda ertelendi.  Altı madde ise ikinci oturum toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.

Toplantıya katılan Meclis üyelerine teşekkür eden Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ettikten sonra toplantıyı kapattı.

AĞUSTOS AYI İKİNCİ OTURUMU DOKUZ AĞUSTOS’TA

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Olağan Toplantısı ikinci oturumunu gerçekleştirmek için 9 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 10.00’da yeniden bir araya gelecek. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AmbulansYeşilyurt
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