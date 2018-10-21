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Türkiye’nin yarısından fazlası sosyal medyada

Küresel internet raporunun 2018 yılı Ekim verileri açıklandı. Türkiye’nin Facebook kullanıcı sayısının 43 milyon, Instagram 37 milyon, Twitter ve Snapchat kullanıcılarının ise 9’ar milyona yaklaştığı görüldü.

Türkiye’nin yarısından fazlası sosyal medyada

Küresel internet raporunun 2018 yılı Ekim verileri açıklandı. Türkiye’nin Facebook kullanıcı sayısının 43 milyon, Instagram 37 milyon, Twitter ve Snapchat kullanıcılarının ise 9’ar milyona yaklaştığı görüldü.

21 Ekim 2018 Pazar 15:01
Türkiye’nin yarısından fazlası sosyal medyada

Türkiye’nin neredeyse yarısından fazlasının Facebook kullanıcısı olduğu gözlendi. Böylelikle Facebook kullanıcı sayısı 43 milyon olarak belirlenirken, Instagram kullanıcı sayısı 37 milyon, Twitter ve Snapchat kullanıcı sayısı ise yaklaşık 9 milyon olarak görüldü. Türkiye’den en fazla Facebook kullanan şehir de İstanbul olarak kayıtlara geçerken, 11 milyon kullanıcı olması dikkat çekti.

EN ÇOK KONUŞULAN SOSYAL MECRALAR BELLİ OLDU

Konuyla ilgili gerçekleştirilen medya incelemesinde, yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, sosyal medya hakkında 150 bin 610 haber yansıması tespit edildi. Sosyal medya mecralarının da konuşulma oranları belli olurken, hakkında en fazla haber yapılan mecranın 30 bin 752 haberle Twitter olduğu görüldü. Twitter’ı, 26 bin 757 haberle Facebook, 8 bin 838 haberle Youtube, 7 bin 502 haberle Whatsapp, bin 69 haberle Snapchat ve 331 haberle de Linkedin takip etti.

DÜNYADA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİBİZ

Türkiye sosyal medya kullanımında dünya üzerinde önemli bir yere sahip iken, Facebook bazında dünya genelinde 9’uncu sıraya yerleşti. Twitter’da ise 8,8 milyon kullanıcısı olan Türkiye, dünya genelinde 5’inci sırada görülürken, Linkedin’de 6,9 milyon kullanıcı sayısıyla 15, Snapchat’te ise 8.5 milyon kullanıcı sayısıyla 10’uncu sırada yer aldı. (Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
SOSYAL MEDYATÜRKİYE
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