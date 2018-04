Türkiye’nin en genç oda başkanı Alibeyoğlu başkanlığa giden yolu anlattı

Kars’ta, 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan Ticaret Odası Başkanlığı seçimlerinde başkan olan işadamı Ertuğrul Medet Alibeyoğlu, genç yaşta başkanlığa giden yolu anlattı. Alibeyoğlu, ticarete 13-14 yaşlarında atıldığını belirtti.

Karslı esnaf ve tüccarların ‘yaşınız gençtir, çıkın bu yola’ sözleriyle Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına (KATSO) aday olduğu ifade eden çiçeği burnunda genç Başkan Ertuğrul Medet Alibeyoğlu, oda başkanlığı seçimlerinde kendisine güvenerek destek verenlere teşekkür etti.

"Seçimde başarılı çıktık ve seçimi kazandık"

20 Şubat 1988 doğumlu olduğunu ve KATSO Başkanlığı’na seçildikten sonra Türkiye’nin ’en geç oda başkanı’ olma unvanının da kendisinin olacağına inandığını söyleyen Alibeyoğlu, "Küçük yaşlardan beri ticaretin içerisindeydim. 14-15 yaşlarından beri sokaklarda ticaret yaparak başladık bu işe, daha sonra kamu işlerine başladık. Müteahhitlik işlerine başladık. Bundan dolayı esnafla daha çok diyalog halinde olmaya başladım. Baktım ki epey piyasada diyalogum var. İnsanların içerisindeyiz, piyasadayız. Bu sebepten dolayı aday olmaya karar verdim. Çıktık bu yola, hayırlısı böyleydi. Geldik seçimde başarılı çıktık ve seçimi kazandık" dedi.

"Sizde enerji var, gelin bu enerjiyi doğru yolda harcayalım"

Küçük yaşlardan itibaren ticaretin içerisinde olduğunu ve büyüklerinin kendisini ikna ederek başkanlık yarışına soktuğunu ifade eden Alibeyoğlu, "Öncelikle piyasanın bunu kabul etmesiyle bu iş başladı. Ticaret yaptığımız esnaflarla, tüccarlarla görüştük. Onlar daha çok bunu istediler, dediler ki, ‘yaşınız gençtir, çıkın bu yola bizde sizin arkanızda duralım.’ ‘Sizde bir enerji var. Bu enerjiyi doğru yolda harcayalım. Doğru yolda tüketin. Şehrin ticareti kısır bir döngü halinde, yıllarca böyle kilitlenmiş kalmış bu kurumlar. Sivil toplum kuruluşları, daha gençler gelsin, gençlerin önünü açalım’ dediler. Biz de onların istediği gibi hareket etmeye çalıştık. Bu yola çıktık" diye konuştu.

"BTK demiryolu hattı ve lojistik merkez Karslıların umudu oldu"

Asrın projesinin Kars’ta olduğunu hatırlatan Alibeyoğlu, "Bu bölge yıllardır ticaret kısır döngü halindeydi, herhangi bir yatırım yoktu. Devletten gelen kaynaklarla ancak geçinebiliyordu. Lojistik Merkez ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı, bölgenin büyümesinde çok ciddi etkin bir rol alacak bir proje. Aslında Kars’taki yatırımcıların ciddi anlamda umudu oldu, bu iş, bu yatırımlar, bu projeler. İlerleyen süreçte projeler tam anlamıyla hayata geçtiği zaman bölgenin esnafı için ciddi bir gelir kaynağı olacak. Gelir kapısı olacak. Bu yatırımlar. Bu yatırımlarla beraber dışarıdaki büyük yatırımcılar. Bölgeye yatırım yapma kararı verip, bölge için harekete geçecekler. Bu yatırımcılar bölgenin kalkınmasında aktif rol alacaklar" şeklinde konuştu.

"Gençlerin siyasette önü açılmalı"

Kendisini örnek göstererek, binlerce gencin bulunduğu ve bu gençlerin siyasette de önünün açılması gerektiğini vurgulayan KATSO Başkanı Ertuğrul Medet Alibeyoğlu, "Gençlerin her alanda değerlendirilmesi gerekiyor. Sadece siyaset anlamında değil, ticarette, diğer alanlarda, yani kilit noktalarda gençlerin önün açılması lazım. Çünkü gençliğin verdiği bir enerji var. Gençliğin verdiği bir dinamizm var. Tabi ki, gençlerin siyasette önünün açılması gerekiyor. Gençlerin her türlü değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü ülkemizin ağır çoğunlukta ki nüfusu gençtir. Genç nüfusa bizim ihtiyacımız var. Gençlik enerjisine ihtiyacımız var. Şimdi ekonomik anlamda büyümemiz gerektiği için gençlerin her alanı değerlendirmesi gerekiyor. Kısıtlı bırakılmaması lazım, önlerinin açılması lazım, gençlere yer verilirse başarı çıtasının yükseleceği ve daha iyi bir verimin elde edileceği kesindir" dedi.