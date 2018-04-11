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"Türkiye’nin eğitim sisteminin temelinde din, tarih ve edebiyat yer almalıdır"

Yıldırım Belediyesi’nin Prof Dr. Ahmet Şimşirgil’i ilçe sakinleriyle buluşturduğu söyleşide eğitim sistemi ve teknolojik gelişmeler üzerine konuşuldu.Yıldırım’da yürütülen kültürel dönüşümü kahvehanelere kütüphane köşesi...

"Türkiye’nin eğitim sisteminin temelinde din, tarih ve edebiyat yer almalıdır"

Yıldırım Belediyesi’nin Prof Dr. Ahmet Şimşirgil’i ilçe sakinleriyle buluşturduğu söyleşide eğitim sistemi ve teknolojik gelişmeler üzerine konuşuldu.Yıldırım’da yürütülen kültürel dönüşümü kahvehanelere kütüphane köşesi...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:25
"Türkiye’nin eğitim sisteminin temelinde din, tarih ve edebiyat yer almalıdır"

Yıldırım Belediyesi’nin Prof Dr. Ahmet Şimşirgil’i ilçe sakinleriyle buluşturduğu söyleşide eğitim sistemi ve teknolojik gelişmeler üzerine konuşuldu.

Yıldırım’da yürütülen kültürel dönüşümü kahvehanelere kütüphane köşesi oluşturarak sürdüren Yıldırım Belediyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’i Yıldırımlılarla buluşturuyor. Maltepe Mahallesi Maltepe Kıraathanesi’nde düzenlenen programa her yaştan Yıldırımlı yoğun ilgi gösterdi. Eğitim müesseselerinde teknolojik açıdan çok önemli yatırımlar gerçekleşirken, diğer taraftan da yenilik sırasının eğitimin müfredatına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Şimşirgil, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi son iki yüz yıldır eğitimimizin yaşadığı sorunları çözmemiz gerekiyor. 15 Temmuz 2016’da yaşanan büyük travmadan sonra milletimizin asıl beklentisi de bu yönde atılacak adımlardadır. Eğitimimizin üç sacayağını ise Din, tarih ve edebiyat oluşturmalıdır” dedi. Teknolojik ilerlemede yeterli seviyede olunmamasının sebebini kültür emperyalizmi yüzünden olduğunu söyleyen ünlü tarihçi, bunun önüne geçebilmek için milli ve yerli değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Program sonunda Şimşirgil, proje kapsamında kahvehanelere kütüphane köşesi oluşturarak ilçe sakinlerine sunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti.
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